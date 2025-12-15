El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró nulas las elecciones primarias de Acción Popular para la selección de sus candidatos a la Presidencia, al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino, luego de confirmar graves irregularidades en el padrón de delegados que participaron en el proceso interno de dicha agrupación política.

La medida quedó oficializada en la Resolución N.° 0745-2025-JNE, difundida este lunes 15 de diciembre a través del diario oficial El Peruano.

De acuerdo con la resolución, el JNE analizó diversas impugnaciones y pedidos de nulidad presentados por afiliados y precandidatos de Acción Popular en distintas circunscripciones del país. En estas se advertía que delegados válidamente elegidos el 30 de noviembre de 2025 no figuraban en el padrón final empleado para la votación del 7 de diciembre, mientras que se incorporó a personas que no habían sido electas.

En concreto, los recursos denunciaban que 28 delegados fueron reemplazados sin justificación en regiones como Áncash, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lima Metropolitana, Lima Provincias, Loreto, Junín y Madre de Dios, lo que vulneró el derecho al voto de los representantes elegidos y distorsionó el proceso electoral interno.

Para reconstruir la secuencia de los hechos, el JNE recordó que el 3 de diciembre el Comité Nacional Electoral de Acción Popular remitió al referido organismo, mediante una carta, la lista consolidada con los resultados de las elecciones internas del partido.

Dos días después, el 5 de diciembre, el JNE remitió a la ONPE dicha relación de delegados electos, quienes serían los encargados de participar en el proceso interno para la elección de candidatos con miras a las elecciones de 2026.

Ese mismo día, por la noche, el JNE comunicó a la ONPE “las observaciones a la lista y relación de electores de la organización política Acción Popular, advertidas durante el ensamblaje de material electoral por parte de los fiscalizaciones electorales”.

“Se advierte que en las seis mesas de sufragio analizadas (N°s 901001, 901002, 901003, 901004, 901005 y 901006) se incluyó a ciudadanosque no fueron elegidos en el proceso interno del 30 de noviembre. Esta situación evidencia que el 100% de las mesas presentaron un vicio sustancial relacionado con la conformación del cuerpo electoral, afectando la legitimidad y regularidad del proceso de democracia interna de la organización política“, indican.

Luego de acumular los expedientes y evaluar los informes de fiscalización, el Pleno del JNE decidió declarar nulas las elecciones primarias de Acción Popular, al concluir que el proceso estuvo afectado por vicios de nulidad.