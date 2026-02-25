El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) enfrenta nuevos cuestionamientos por el manejo del presupuesto destinado a las Elecciones Generales 2026 (EG 2026).

El último lunes, durante una conferencia previa al sorteo de los temas del debate presidencial, el JNE presentó una “canción símbolo” y un espectáculo coreográfico.

En paralelo, el JNE exigió al Ejecutivo la aprobación urgente de mayores recursos y rechazó cualquier “acuerdo político” a cambio de ese dinero.

Producción

La presentación musical, denominada Un voto de esperanza, fue interpretada por jóvenes y acompañada de una coreografía.

De acuerdo con la institución, el número artístico buscaba reforzar el mensaje de voto informado de cara a los comicios del 12 de abril.

Sin embargo, la puesta en escena generó críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la pertinencia del espectáculo y el uso de recursos públicos.

Presupuesto

En paralelo, el JNE formalizó su reclamo presupuestal ante el Ejecutivo. El organismo solicitó una ampliación urgente de recursos y advirtió que el monto inicialmente asignado, de 390 millones de soles, resulta insuficiente para organizar las EG 2026.

De acuerdo con la gerenta general del JNE, Gina Salazar, se requiere un presupuesto adicional de aproximadamente 1,750 millones de soles para cubrir funciones clave como la contratación de fiscalizadores, la instalación de jurados electorales especiales y la implementación del nuevo esquema de recuento de votos.

Desde el JNE reiteraron que los recursos actuales no cubren las exigencias y que el sistema electoral se encuentra en una situación crítica. Además, descartaron cualquier acuerdo con el Ejecutivo para aceptar un monto menor al solicitado.