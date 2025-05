El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, solicitó al Congreso, aprobar el proyecto de ley que han presentado y que les permitiría sancionar a los partidos políticos implicados en irregularidades durante su inscripción o que incumplan otros mandatos de la ley que los regula.

Afirmó que de prosperar dicha propuesta, podrían suspender o cancelar la inscripción de las organizaciones políticas hasta diciembre, durante la inscripción de candidatos.

Con ese propósito, el proyecto del JNE plantea la modificación del artículo 11 de la Ley de Organizaciones Políticas (28094) para suspender a un partido por no mantener el número mínimo de comités activos, que pierda el número de afiliados requeridos, que no remita el listado de comités o no tenga domicilio legal.

“Esto sería de aplicación inmediata, es lo que sugerimos, como máximo, que en este proceso electoral se pueda dar hasta el 23 de diciembre, que es la fecha máxima de entrega de candidatos; luego de eso si sería contraproducente”, dijo.

También planteó la modificación del artículo 8 de la mencionada ley, para que la fiscalización del JNE tenga un carácter permanente, inopinado y continuo.

De este modo, el titular del JNE sustentó ayer, ante la Comisión de Constitución, el proyecto de Ley que Garantiza el Fortalecimiento de las Organizaciones Políticas y propone fortalecer la labor fizcalizadora del JNE.

Asimismo, se explicaron otros tres proyectos que buscan sancionar a los partidos involucrados en irregularidades en sus procesos de inscripción u otros incumplimientos a la ley.

Las tres propuestas pertenecen a Luis Aragón (AP), Alejandro Muñante (Renovación Popular) y María del Carmen Alva (NA).

Aragón sostuvo que su iniciativa busca modificar la Ley de Organizaciones Políticas a fin de cancelar los partidos inscritos con no menos de 10% de firmas irregulares en el control posterior de cotejo.

“Esto hasta seis meses antes de las elecciones del 2026”, precisó Aragón.

Por su lado, el titular de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, anunció un amplio debate de los cuatro proyectos de ley.

Anulación

En medio de este debate, Katherine Ampuero, exprocuradora y militante de Renovación Popular, solicitó al JNE que declare la “nulidad de oficio” de las resoluciones de inscripción de los partidos Primero la Gente, Perú Primero y Perú Moderno, implicados en denuncias de firmas falsas.

Mediante un documento enviado ayer, Ampuero detalló que este pedido obedece a que dichas organizaciones hicieron uso irregular de rúbricas y datos personales de la población.