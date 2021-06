Esta tarde, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas confirmó que las sesiones de deliberación y votación de actas observadas durante la segunda vuelta electoral serán públicas ante la incertidumbre en el resultado final del conteo y para desvirtuar cualquier cuestionamiento.

“El pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha decidido, a pedido de quien habla, hacer una excepción en el marco del artículo 25 de la Ley del Jurado Nacional de Elecciones para que las deliberaciones y votaciones sobre las actas observadas que fueron apeladas, se vean públicamente también”, mencionó en entrevista para RPP Noticias.

“De manera excepcional por el interés que denota esta materia. Se trata de una situación también excepcional y por eso es que se ha tomado la determinación unánime de esa forma”, agregó.

Salas Arenas también se refirió a los casos particulares de irregularidad durante el proceso de votación. En esa línea, pidió que se proceda a actuar como estipulan las normas y que no avala esos comportamientos.

“Que proceda lo que haya que corresponder. Yo no puedo decir que tiene que resolverse de tal o cual forma o tomar una decisión A, B o C. Lo que sí puedo decir es que el JNE no avala ningún tipo de irregularidad, procede con independencia y con transparencia”, sostuvo.

En relación a las insinuaciones de los distintos bandos sobre un “indicios de fraude”, el presidente del JNE rechazó tales afirmaciones y consideró que estas le hacen daño a la democracia en el país.

“Me parece peligroso para el país y para la democracia el hablar de fraude a partir de un incidente o dos o cinco. Son ochenta y tres mil mesas, de modo que hablar de fraude es un tema muy complicado. Hay que tener elementos suficientes como para hablar de una cosa tan dura para la democracia como es un fraude electoral”, puntualizó.

Por tanto, remarcó que llevar a cabo un fraude requiere de “un concierto de voluntades” para modificar la voluntad popular, aspecto que no se manifiesta en estas circunstancias, según indicó. “Esto no está sino en la febril imaginación de alguien”, dijo.

