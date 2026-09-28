La violencia política golpea la recta final de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM), que se desarrollarán este 4 de octubre. Los comicios, como bien se sabe, se “tiñeron de rojo” tras el asesinato de Susy Aponte Polo, periodista y candidata a la gobernación de Áncash, durante un acto de campaña en Caraz.

Alerta

La directora nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial, Eugenia Zegarra Miranda, del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó que existen más de 80 denuncias de extorsiones, amenazas y ataques a candidatos a alcaldes y gobernadores regionales.

“Son 83 casos que hemos podido reportar y tienen que ver con 21 regiones”, resaltó en la agencia Andina.

Según el JNE, Lima encabeza el reporte con 21 casos, seguida de La Libertad, que suma 16.

Áncash y Junín registran siete cada una, mientras que Cajamarca contabiliza cinco y Piura, cuatro. Ica, Callao y Ayacucho acumulan tres casos por región; San Martín y Huánuco, dos.

Otras nueve regiones reportan un caso cada una.

Zegarra identificó al menos tres organizaciones políticas con aspirantes afectados.

“Entre ellos está APP (Alianza para el Progreso), Somos Perú y Podemos Perú. Eso se da en regiones”, dijo a RPP.

Flanco

De otro lado, el jefe (e) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, denunció amenazas de muerte a dos funcionarios en Atalaya (Ucayali). Por ello, el ente suspendió la entrega de credenciales casa por casa, tras robos y asaltos a su personal.

“Hemos optado (...) en las grandes jornadas como hoy, en las plazas, en los mercados, en los parques, entregar las credenciales de mesa para evitar ataques”, señaló a RPP.

Pachas se reunirá hoy con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el ministerio del Interior.