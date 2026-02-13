El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que al cierre del plazo oficial para renuncias de candidatos en las Elecciones Generales 2026 se registraron 130 solicitudes ante los distintos Jurados Electorales Especiales (JEE) del país.

Del total, 87 renuncias ya fueron procesadas y aprobadas, mientras que 43 permanecen en trámite para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa electoral.

El desglose por tipo de candidatura indica que una solicitud corresponde a la fórmula presidencial, 68 a diputaciones, 30 a senadores por distrito múltiple, 19 a senadores por distrito único y 12 al Parlamento Andino.

Cabe mencionar que las organizaciones políticas presentaron 19 pedidos de retiro de candidatos, de los cuales 18 siguen en revisión y solo 1 fue resuelto. Entre estos, 10 corresponden a diputados y 9 a senadores, sin registrarse solicitudes para la fórmula presidencial ni el Parlamento Andino.