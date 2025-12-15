El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se mantiene firme en su decisión de declarar la nulidad de las elecciones internas de Acción Popular, al asegurar que no se extralimitó en sus funciones. La secretaria general del JNE, Yessica Elisa Clavijo Chipoco, aclaró en una entrevista con RPP que el pleno del organismo electoral actuó dentro de las competencias que le otorgan tanto la Constitución como la Ley de Organizaciones Políticas.

Nulidad por irregularidades en el padrón

Clavijo explicó que la nulidad de las elecciones se debió a graves vicios detectados en el proceso electoral interno del partido. Entre las irregularidades más destacadas, mencionó la conformación incorrecta del padrón de delegados, quienes participaron en la votación del 7 de diciembre de 2025. Aunque se había advertido de la situación antes de las elecciones, el JNE consideró que delegados no electos acudieron a las urnas, lo que invalidó todo el proceso.

“Se informó oportunamente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Finalmente, el domingo 7 acudieron a votar delegados que no habían sido elegidos, lo que vicia la totalidad de las mesas”, precisó Clavijo.

El rol del JNE y la ONPE

Respecto a las acusaciones de extralimitación de funciones, la funcionaria fue enfática al aclarar que el JNE no ha violado la ley. Recordó que el JNE tiene la competencia exclusiva de proclamar candidatos, y descartó que exista contradicción con el rol de la ONPE, que se encarga de la organización y supervisión del proceso electoral, pero no de la proclamación de los resultados.

“La ONPE no proclama candidatos; esa es una competencia del Jurado Nacional de Elecciones”, subrayó Clavijo.

Rechazo a los cuestionamientos

Finalmente, la secretaria general del JNE rechazó los cuestionamientos sobre la legitimidad del fallo, destacando que las acusaciones de extralimitación no se alinean con los principios democráticos ni con el respeto a la institucionalidad.