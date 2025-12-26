El Jurado Nacional de Elecciones inició una serie de contactos con autoridades electorales de la región para preparar los debates presidenciales de cara a las elecciones generales de 2026. Los encuentros incluyeron a representantes de México, Argentina, Ecuador y Chile, quienes compartieron sus modelos de organización ante el desafío que representa gestionar un proceso con 36 fórmulas presidenciales inscritas.​

Las reuniones contaron con la participación de especialistas del Instituto Nacional Electoral de México, la Cámara Nacional Electoral de Argentina, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador y el Tribunal Calificador de Elecciones de Chile. Cada organismo expuso las metodologías aplicadas en sus respectivos países cuando han enfrentado escenarios de alta fragmentación política.​

Los representantes internacionales detallaron las estrategias implementadas para garantizar debates ordenados, equitativos y útiles para el electorado, especialmente en contextos donde la cantidad de candidatos dificulta la realización de espacios de confrontación tradicionales.​

Temas analizados

Durante los encuentros se discutieron aspectos técnicos relacionados con la planificación de los debates, incluyendo la selección de ejes temáticos, los formatos de intervención y réplica, y los aspectos de producción audiovisual. También se revisaron alternativas para asegurar espacios de diálogo electoral viables, equitativos y comprensibles para la ciudadanía.​

El intercambio también incluyó la revisión de experiencias sobre la realización de espacios de diálogo electoral en condiciones complejas, analizando distintas modalidades que podrían adaptarse a la realidad peruana y garantizar la participación efectiva de todas las candidaturas.​

Búsqueda de información clara para votantes

El propósito central de estas coordinaciones es identificar mecanismos que faciliten a los ciudadanos el acceso a información precisa y comparable sobre las propuestas de todos los postulantes a la presidencia. El JNE busca diseñar un formato que permita a los votantes tomar decisiones informadas en medio de la multiplicidad de opciones electorales.​

Las autoridades electorales peruanas consideran que el proceso de 2026 representa uno de los escenarios más complejos en la historia reciente del país, debido al número sin precedentes de candidaturas presidenciales que competirán por el voto popular en la primera vuelta electoral.