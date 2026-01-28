El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, dio a conocer recientemente las fechas en que se desarrollaría el debate presidencial para las Elecciones Generales 2026 (EG 2026).

“Queremos hacer un ciclo de debates, estimamos que sea entre el 23 de marzo o el 30 de marzo”, declaró a Andina, explicando que se debía realizar días antes de Semana Santa.

Asimismo, Burneo sostuvo que la organización del encuentro debía coordinarse con las 36 organizaciones políticas que han presentado fórmulas presidenciales.

Posible modelo

Al respecto, Correo conoció que el JNE tomaría como referencia el último debate presidencial de Costa Rica, en el que participaron 16 de los 17 candidatos presidenciales que habían confirmado su asistencia.

El número total de postulantes a la presidencia en ese país es de 20.

Dicho encuentro, realizado el 19 de enero del 2026, se estructuró en tres momentos.

Se inició con el desarrollo de posicionamiento temático, el cual tuvo preguntas elaboradas a partir de aportes de sectores académicos y ciudadanos, lo que permitió réplicas entre los candidatos.

El debate continuó entre duplas de aspirantes, el cual fue propicio para intercambios directos. El encuentro finalizó con un espacio en el que cada postulante expuso sus principales planteamientos en política social y cómo sería su financiamiento.

Como se recuerda, el presidente del JNE viajó a Costa Rica en noviembre de 2025 para recabar información sobre su experiencia electoral. En 2022, Costa Rica tuvo una contienda electoral en la que participaron 25 candidatos. Sin embargo, hasta el momento, el Perú sigue siendo el país con más postulantes a la presidencia en la región.