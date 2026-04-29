Tras el reclamo por la demora en la instalación de mesas de sufragio en Lima Metropolitana y cómo esa incidencia podría haber generado un impacto en los resultados de la primera vuelta, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hizo público el acuerdo de la entidad que explica por qué es inviable el pedido de la realización de elecciones complementarias.

En dicho documento se dejó en claro que el variar o ampliar el horario de votación en algunas mesas de sufragio en la capital, no incide en los niveles de participación de los electores.

Acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Foto: JNE.

DETALLES

El organismo presidido por Roberto Burneo, informó que se realizó un análisis estadístico con una muestra de 24,812 mesas de sufragio, lo que corresponde al 92.7%.

Según el informe técnico, 541,364 es la cifra de los electores que no habrían asistido a votar en las mesas que se instalaron entre las 8:01 a.m. y 12 a.m.

En ese sentido, se señala que las variables de ausentismo y hora de instalaciones de las mesas, permite concluir que es una variable estadísticamente significativa, “pero con bajo poder explicativo como único factor de la tasa de ausentismo”.

“El nivel de ausentismo electoral responde a una pluralidad de factores, entre ellos, las condiciones socioeconómicas de los electores, el grado de motivación o desafección política, las dificultades de transporte, la distancia hacia los locales de votación, así como otros elementos contextuales propios de cada circunscripción”, indicó en el JNE.

En las elecciones del domingo 12 de abril se registraron presuntas irregularidades. (Fuente: TVPerú)

DESCARTADO

Sobre el motivo para no aplicar elecciones complementarias, el JNE explicó que es una medida prevista únicamente para los procesos electorales municipales.

El organismo electoral precisó que convocar a elecciones complementarias desborda los límites de una interpretación jurídica constitucionalmente justificable.

“Admitir lo contrario, supone vulnerar el principio de legalidad y el principio de reserva de ley, así como afectar la seguridad jurídica y la predictibilidad del proceso electoral”, concluyó el JNE.