La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió abrir investigación preliminar contra el juez Richard Augusto Concepción Carhuancho, en su actuación como magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

La medida responde a presuntas irregularidades en la tramitación de un incidente de apelación dentro de un proceso penal especializado, de acuerdo con información puesta en conocimiento por el Tribunal Constitucional.

Origen de la denuncia

La decisión está contenida en el Informe n.° 007-2026-GATRP-JNJ, de fecha 27 de enero de 2026, y se origina en la denuncia n.° 144-2026-JNJ. Esta fue derivada a partir del Oficio n.° 001-2026-OTDA/TC, remitido por el Tribunal Constitucional el 19 de enero de 2026.

Según la documentación enviada, los hechos observados estarían vinculados con la tramitación del incidente de apelación del expediente n.° 00203-2024-13, procedimiento que se encontraba a cargo del referido magistrado.

Evaluación de la conducta funcional

La Junta Nacional de Justicia consideró que los hechos descritos ameritan el inicio de una investigación preliminar para evaluar si la actuación del juez se ajustó a los deberes funcionales, principios procesales y estándares de conducta que rigen el ejercicio de la magistratura.

Esta etapa preliminar permitirá recabar información y elementos necesarios antes de determinar si corresponde el inicio de un procedimiento disciplinario.