La Junta Nacional de Justicia oficializó la vacancia en la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) luego de aceptar la renuncia de Piero Corvetto.

Según la Resolución N.° 119-2026-PLENO-JNJ, emitida el 21 de abril, el organismo decidió por unanimidad aceptar la renuncia del funcionario, quien presentó su carta ese mismo día. De acuerdo con la Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la dimisión es una causal de vacancia del cargo.

En la resolución, la JNJ aclaró que la salida de Corvetto no interrumpe la investigación preliminar en su contra por la presunta comisión de falta grave, iniciada el 13 de abril.

Asimismo, el documento dispone comunicar la vacancia al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), así como a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), a fin de que adopten las acciones correspondientes.

Cabe indicar que Piero Corvetto asumió la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en 2020 por un periodo de cuatro años y fue ratificado en 2024 para un nuevo periodo.

Piero Corvetto renuncia al cargo de jefe de la ONPE en plena crisis electoral

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, presentó su renuncia al cargo, según una carta dirigida a la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, María Teresa Cabrera Vega, con fecha 21 de abril de 2026.

En el documento, Corvetto comunica su decisión de dejar la responsabilidad que ejercía desde el 31 de agosto del 2020. Además, menciona los problemas técnicos y operativos ocurridos durante el despliegue del material electoral en sectores de Lima Metropolitana durante la jornada del 12 de abril.

También indicó que su salida busca permitir que se organice y ejecute la segunda vuelta presidencial en un contexto de mayor confianza ciudadana hacia la ONPE.

Finalmente, señaló que existen interrogantes que deberán esclarecerse mediante una investigación imparcial y exhaustiva sobre la cadena logística de la institución.