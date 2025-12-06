La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispuso la rehabilitación del título de fiscal supremo de Luis Arce Córdova, magistrado vinculado al caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”. La decisión, publicada este viernes en la página institucional del organismo, fue adoptada por unanimidad en la sesión plenaria del 3 de diciembre y fue firmada por su presidente, Gino Ríos.

De acuerdo con la resolución, la JNJ también ordenó dejar sin efecto la inscripción de la sanción de destitución que pesaba sobre Arce en su registro personal. El magistrado había sido separado del cargo en dos procesos disciplinarios: uno por los audios con el exjuez supremo César Hinostroza y otro por renunciar a su puesto en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) durante el último proceso electoral.

Fallo judicial obligó a revertir la destitución

La medida responde al cumplimiento estricto de una sentencia del Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima, que ordenó habilitar nuevamente a Luis Arce como fiscal supremo titular y ejecutar su reposición. La notificación de dicho fallo llegó a la JNJ el pasado 4 de diciembre, lo que activó el procedimiento de rehabilitación.

Reincorporación al Ministerio Público

Como parte del proceso administrativo, la JNJ dispuso notificar al fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, para que adopte las acciones necesarias que permitan el retorno de Arce Córdova a la Junta de Fiscales Supremos (JFS).

Con esta decisión, el organismo encargado de la selección y control de magistrados cierra un episodio disciplinario que se extendió por varios años, mientras el Ministerio Público deberá formalizar la reincorporación del magistrado en calidad de fiscal supremo.