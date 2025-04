El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) dejó al voto el caso de la vacancia del consejero de ese organismo, Rafael Ruiz Hidalgo, quien enfrenta este proceso por no consignar información al momento de su postulación.

Este jueves 3 de abril se realizó la audiencia en la sede de la JNJ en el distrito de San Isidro, donde el Pleno de la JNJ escuchó los descargos de su integrante Rafael Ruiz.

Cabe precisar que el pasado 17 de marzo, la JNJ decidió iniciar un proceso de vacancia contra Ruiz Hidalgo, por haber postulado a la Junta Nacional de Justicia, pese a que en el 2013 fue condenado a tres años de pena suspendida por el delito de prevaricato en su actuación como juez suplente del 13 Juzgado Laboral de Lima.

“¿Acaso uno que está rehabilitado no puede reinsertarse a la sociedad y postular a un cargo público? No he cometido ningún delito de corrupción o soborno”, dijo Rafael Ruiz, a la prensa tras salir de la audiencia.

Cabe precisar que el Poder Judicial ha remitido un informe a esa institución confirmando todo el proceso y sentencia contra el miembro de la JNJ.