La Junta Nacional de Justicia (JNJ) acordó por unanimidad destituir a Delia Espinoza Valenzuela del cargo de fiscal suprema, tras culminar el proceso disciplinario iniciado en su contra el año pasado.

La exfiscal de la Nación enfrentaba investigaciones por faltas graves y muy graves, entre ellas el incumplimiento de la orden emitida por la propia JNJ para restituir a Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

El procedimiento disciplinario estuvo a cargo de la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, en calidad de instructora, quien en su informe final propuso la destitución al concluir que Espinoza incurrió en faltas muy graves.

Según el documento, la magistrada habría desobedecido de manera expresa una resolución vigente de la JNJ, realizando actos orientados a mantenerse en el cargo y omitiendo convocar a la Junta de Fiscales Supremos ante la presencia de Benavides en la sede del Ministerio Público.

Asimismo, el informe atribuye a Espinoza haber tolerado o instigado acciones del personal fiscal y administrativo que impidieron la ejecución del mandato de la JNJ, alterando el normal funcionamiento institucional.

En ese contexto, la instructora sostuvo que la sanción de destitución era la medida disciplinaria idónea para preservar la autoridad del órgano constitucional y garantizar el ejercicio de la función fiscal conforme a los principios de legalidad y responsabilidad.