Su neutralidad está en juicio. La reunión que sostuvo el magistrado Juan Fidel Torres Tasso con la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, podría pasarle una alta factura al juez.

Y es que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) evaluará una solicitud para abrirle a Torres Tasso una investigación por su actuación en el caso que concluyó con la orden que emitió para restituir a Espinoza Valenzuela como titular del Ministerio Público.

GÉNESIS. Este pedido tiene como origen la queja que interpuso el ciudadano Javier Alvarado Plasencia contra Juan Torres Tasso por presunto favorecimiento a Delia Espinoza, a quien concedió la demanda constitucional de amparo que ella presentó para reincorporarse como fiscal de la Nación, cargo en el que fue suspendida por la JNJ.

Entre otros argumentos que sustentan el supuesto favorecimiento, Alvarado Plasencia resalta la reunión que tuvo el juez y Delia Espinoza antes de que se emitiera el fallo, una cita que la suspendida titular del Ministerio Público ha reconocido. Esta queja se presentó a la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial (PJ).

Sin embargo, de acuerdo con el Informe N° 59-2025-MTCV-JNJ –que María Teresa Cabrera remitió al presidente de la JNJ, Gino Ríos Patio– “a pesar de la gravedad de los hechos” denunciados, “a la fecha no se ha iniciado un procedimiento (...) por lo que sería necesario, por gravedad del caso, que la Junta Nacional de Justicia conozca esta situación”.

En ese contexto, el pleno de la JNJ evaluará el pedido de Cabrera. De acuerdo con fuentes de la institución, el debate respectivo se desarrollaría este miércoles.

Los informantes agregaron que los cargos contra el juez constitucional se consideran graves o muy graves, por lo que un eventual proceso disciplinario podría concluir con su destitución del cargo.