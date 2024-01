Este 11 de enero, los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) evaluaron la apelación presentada por Patricia Benavides contra la medida de suspensión por seis meses que se le impuso en su contra el 6 de diciembre. La exfiscal de la Nación acudió junto a su abogado Jorge del Castillo.

“Yo no me corro (...) Me defino como una fiscal y madre que más de 28 años puse mi vida al servicio del Ministerio Publico y ahora se intenta manchar mi carrera. No lo acepto, pero ahora me someto a sus competencias disciplinarias, pido respeto al debido proceso”, señaló Benavides ante los miembros de la JNJ.

La fiscal suspendida, Patricia Benavides, arribó a la sede de la Junta Nacional de Justicia junto a su defensa legal. (Foto: jorge.cerdan/@photo.gec)

“No hay una sola evidencia que sea suficiente pare decir que lideré una organización criminal. Solo hay dichos y unos simples pantallazos de WhatsApp evidentemente manipulados . Rechazo todas las imputaciones y reitero que no hay elementos que respalden estas mismas”, agregó.

Benavides alegó que el procedimiento está manchado por un conflicto de interés entre integrantes la JNJ y ella.

Jorge del Castillo, abogado de Patricia Benavides

Por su parte, la defensa legal de Benavides, a cargo de Jorge del Castillo, señaló que todo se trata de un complot político. “Aquí hay un complot político, un designio de grupos politiqueros que han perdido presencia en el Tribunal Constitucional, en el Ministerio Público”, dijo.

“Si le dicen o denuncias a la fiscal de la Nación o te vas a la cárcel. ¿Qué va a escoger el pobre hombre? Entonces habla y dice cualquier cosa. Hasta ha dicho que ustedes le han regalado el nombramiento a la fiscal. Su gran testigo ahora es acusador de ustedes. ¿Cómo hacemos con eso? No vaya a haber un congresista que se le ocurra presentar una acusación constitucional sobre ese tema”, agregó.

Como se recuerda, el pleno de la JNJ suspendió a Benavides como parte del proceso disciplinario inmediato por presuntamente liderar una organización criminal en el Ministerio Público.

También por cesar a la fiscal Marita Barreto del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) que investiga dicho caso.