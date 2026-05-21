La Junta Nacional de Justicia programó para el martes 26 de mayo, a las 12:30 del mediodía, la audiencia pública en la que evaluará el recurso de reconsideración presentado por el exfiscal José Domingo Pérez contra la resolución que dispuso su no ratificación en el Ministerio Público.

La sesión se desarrollará de manera virtual y permitirá que Pérez Gómez sustente sus argumentos legales ante lo s miembros del organismo . El exmagistrado busca revertir la decisión adoptada de forma unánime por la JNJ en marzo pasado, la cual determinó su salida de la carrera fiscal.

Tras dejar las fiscalías especializadas, José Domingo Pérez asumió la defensa legal del expresidente Pedro Castillo en procesos constitucionales y penales. Además, se integró al equipo técnico del candidato presidencial Roberto Sánchez, líder de la agrupación Juntos por el Perú.

La trayectoria del exfiscal estuvo marcada por su participación en el Equipo Especial Lava Jato, donde lideró investigaciones y acusaciones contra figuras políticas como Keiko Fujimori, Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski, vinculadas al caso Odebrecht y otros presuntos actos de corrupción.

La decisión que adopte la Junta Nacional de Justicia tras la audiencia será determinante para definir si Pérez Gómez retorna al Ministerio Público o si queda confirmada su exclusión definitiva de la función fiscal.