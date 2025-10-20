La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha iniciado el procedimiento formal para restituir a la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela como titular del Ministerio Público, en cumplimiento del fallo judicial emitido por el Noveno Juzgado Constitucional de Lima, que ordenó su reincorporación en el cargo tras haber sido suspendida.

Según el documento P.D. N.° 61-2025-1-JNJ, Decreto N.° 03, fechado el 17 de octubre de 2025 y firmado por la doctora María Teresa Cabrera Vega, miembro titular de la JNJ, se dispone recabar información judicial y administrativa para ejecutar la reposición ordenada. El oficio fue emitido en respuesta a un escrito presentado por Espinoza, quien solicitó el cumplimiento inmediato del mandato judicial.

“Recábense los documentos (…) y ofíciese a la Procuraduría Pública de la Junta Nacional de Justicia a fin de que precise la fecha, hora exacta y modo en que se produjo la notificación de la resolución judicial”, señala el decreto.

La JNJ detalló además que, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Procesal Constitucional, cuando una notificación se realiza de manera electrónica, el plazo de cumplimiento no empieza a contarse inmediatamente, sino dos días después de recibida. En la práctica, esto amplía el plazo de ejecución del mandato judicial a siete días hábiles.

Contexto judicial

El Noveno Juzgado Constitucional de Lima declaró el pasado 13 de octubre fundada una medida cautelar innovativa presentada por Delia Espinoza contra la suspensión impuesta por la JNJ. En esa resolución, el tribunal ordenó su reposición en el cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación en un plazo máximo de cinco días, tras considerar que la sanción vulneró sus derechos constitucionales.

Con este nuevo trámite administrativo, la JNJ da inicio al proceso de cumplimiento del fallo judicial, lo que abre el camino para que Espinoza pueda retornar al Ministerio Público en los próximos días, una vez completadas las verificaciones y formalidades requeridas.

TE PUEDE INTERESAR