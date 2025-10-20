El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, aseguró este lunes que la Fiscalía de la Nación está preparada para recibir a la doctora Delia Espinoza en caso se concrete su reposición como titular del Ministerio Público, aunque aclaró que aún no se ha recibido ninguna notificación oficial.

“A la Junta no sé si se le ha notificado, pero a la Fiscalía de la Nación todavía no se notifica nada. No sé cuándo retorne; en cuanto me notifiquen, le daremos la bienvenida a la doctora Delia Espinoza”, declaró Gálvez a la prensa.

El pronunciamiento del magistrado se da tras el vencimiento del plazo otorgado por el Poder Judicial para ejecutar la medida cautelar innovativa que ordena la reposición de Espinoza Valenzuela como fiscal suprema y titular del Ministerio Público.

El pasado 13 de octubre, el Noveno Juzgado Constitucional declaró fundada la medida presentada por Espinoza contra la suspensión dispuesta por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), disponiendo que el mandato se cumpla dentro de los cinco días hábiles posteriores a su notificación.

Sin embargo, el fiscal interino señaló que no tiene información sobre si la JNJ ya fue notificada o cuándo podría ejecutarse la decisión judicial.

“Eso no sé. Eso tiene que indicarlo la JNJ […] Seguimos trabajando; la Fiscalía de la Nación continúa conmigo o con Delia, y seguimos adelante”, agregó.

“La institución no se centra en personas”

Gálvez enfatizó que el Ministerio Público mantiene su funcionamiento con normalidad, independientemente de quién ocupe el cargo principal.

“La institución no se centra ni se concentra en personas. Cualquier fiscal puede ejercer la Fiscalía de la Nación. En este caso, todavía estoy yo. Seguramente la JNJ tomará la decisión que corresponda, pero no hay problema: el trabajo continúa”, afirmó.

El magistrado reiteró que su compromiso con la institución es constante, ya sea como fiscal supremo o como titular interino del Ministerio Público.

Respaldo a fiscales amenazados

Las declaraciones del fiscal de la Nación interino se dieron tras una conferencia en la que se anunciaron medidas de protección para la fiscal Margarita Haro Pinto, quien fue amenazada por la presunta organización criminal “Los Pepes SJL”, liderada por alias “El Colocho”.

Consultado sobre la cantidad de fiscales que han sido amenazados, Gálvez indicó que no existe una cifra exacta, pero reconoció que se trata de una situación que se repite en distintas regiones del país.

“No tenemos el número completo, pero sí sabemos que hay varios, como en este caso la doctora Margarita Haro, a quien hemos venido a darle todo nuestro respaldo. Los fiscales del Perú deben saber que cuentan con el apoyo de la Fiscalía, del Gobierno y del Estado”, sostuvo.

