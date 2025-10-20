El presidente del Perú, José Jerí, sostuvo una videollamada con Rodrigo Paz Pereira, presidente electo de Bolivia, para felicitarlo por su reciente victoria en la segunda vuelta electoral celebrada el domingo 19 de octubre.

Durante la comunicación, el mandatario peruano transmitió sus mejores deseos al nuevo gobernante y expresó su voluntad de fortalecer los lazos bilaterales entre ambos países.

Jerí manifestó que las relaciones con Bolivia constituyen una prioridad para la política exterior del Perú, debido a los estrechos vínculos históricos y geográficos que los unen.

En esa línea, reafirmó que ambas naciones comparten visiones comunes respecto a la gobernabilidad democrática, la promoción y defensa de los derechos humanos, el libre comercio, las garantías para la inversión extranjera y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

Asimismo, el jefe de Estado peruano manifestó su disposición a reactivar el diálogo político de alto nivel con el nuevo mandatario, y ambos evaluaron la posibilidad de restablecer, en el menor tiempo posible, la representación diplomática entre ambos países mediante el retorno de sus embajadores.

La conversación se produjo horas después de conocerse los resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, que otorgaron la victoria a Rodrigo Paz Pereira, senador opositor de tendencia centrista.

Según el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre), Paz obtuvo el 54,53 % de los votos, frente al 45,43 % alcanzado por el exmandatario conservador Jorge “Tuto” Quiroga (quien gobernó entre 2001 y 2002).

El presidente en funciones del TSE, Óscar Hassenteufel, señaló que los datos difundidos —con el 97,68 % de las actas procesadas— muestran “una tendencia” que “parece ser irreversible”.