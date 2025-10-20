Una celebración religiosa en homenaje al Señor Cautivo de Ayabaca terminó con dos personas heridas luego de que un vehículo las atropellara en plena vía pública y se diera a la fuga. El accidente ocurrió en la madrugada del domingo en la zona de Caja de Agua, en San Juan de Lurigancho.

De acuerdo con los testigos, el hecho se registró cuando un grupo de vecinos participaba en una ronda de baile en la intersección de la avenida Perú con el pasaje Arequipa.

Entre el humo y las luces del festejo, un automóvil pasó a gran velocidad cerca de los asistentes, embistiendo a un hombre y a una mujer que quedaron tendidos en la pista. Ambos fueron auxiliados por los presentes y trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica.

Los asistentes afirmaron que el conductor no respetó la señal de tránsito que limita la velocidad a 30 kilómetros por hora y que continuó su marcha sin detenerse ni brindar ayuda a las víctimas.

“Celebramos con fe y alegría, pero ahora estamos asustados”, expresó una vecina a América Noticias.

Videos registrados por los participantes muestran cómo el ambiente festivo se vio interrumpido por el impacto, mientras los presentes intentaban auxiliar a los heridos.

Nadie logró anotar la placa del vehículo, ya que la zona se encontraba cubierta por humo de fuegos artificiales y el conductor huyó rápidamente.

Los organizadores de la festividad señalaron que el evento se realiza anualmente sin incidentes y que es la primera vez que ocurre un accidente de esta magnitud.