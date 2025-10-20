Una violenta pelea entre dos jaladores de ópticas en el distrito de Breña alarmó a vecinos y transeúntes. El enfrentamiento, captado por cámaras de seguridad, comenzó en la avenida Tingo María y se prolongó hasta el jirón Pariacoto, donde uno de los involucrados sacó un cuchillo para agredir a su rival.

En las imágenes se observa cómo el hombre armado empuja al otro contra un vehículo estacionado. La víctima cae al suelo e intenta escapar gateando, pero vuelve a levantarse para continuar la confrontación.

Una mujer intervino rápidamente y logró separarlos antes de que el hecho pasara a mayores.

Hasta el momento no se ha informado si alguno de los involucrados resultó herido o fue detenido por la Policía.

Vecinos denunciaron la falta de patrullaje y advirtieron que las peleas entre jaladores son frecuentes en Breña.

“Siempre están gritando y peleando por clientes, pero ahora ya sacan cuchillos. ¿Dónde está la Policía?”, reclamó una residente del jirón Pariacoto a América Noticias.

Los jaladores suelen captar clientes para ópticas y otros negocios, pero esta vez la competencia derivó en una agresión que puso en riesgo a peatones y conductores.