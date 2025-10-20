Ernesto Álvarez, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, envió un oficio al Congreso de la República solicitando presentarse el miércoles 22 de octubre para exponer las políticas generales del Gobierno y plantear la cuestión de confianza a su Gabinete.

Mediante un oficio enviado el viernes 17 de octubre, el premier pidió al Congreso la programación de una sesión del pleno con el fin de presentarse junto a su gabinete y exponer las medidas que su gestión considera necesarias implementar.

“Propongo como fecha de la sesión el 22 de octubre de 2025 a las 04:00 pm”, indicó Álvarez en dicho documento enviado al titular de la Mesa Directiva del Congreso, Fernando Rospigliosi.

El pedido se realiza en cumplimiento del artículo 130 de la Constitución Política del Perú, que dispone que el presidente del Consejo de Ministros debe presentarse ante el Congreso, acompañado por su gabinete, para exponer y debatir la política general del Gobierno. Al finalizar su intervención, corresponde que plantee la cuestión de confianza.

Ernesto Álvarez juró como presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de José Jerí

El jurista Ernesto Álvarez Miranda, expresidente del Tribunal Constitucional (TC), juró este martes 14 de octubre como presidente del Consejo de Ministros (PCM) del gobierno de José Jerí, en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno. Su designación marca el inicio del nuevo gabinete ministerial tras la crisis política generada por la vacancia de Dina Boluarte.

Álvarez solicitó licencia a su militancia en el Partido Popular Cristiano (PPC) para asumir un “rol protagónico” en la actual gestión, liderará un equipo ministerial que, según fuentes del Ejecutivo, buscará garantizar la estabilidad institucional, promover el diálogo político y preparar el camino hacia nuevas elecciones generales.

Un perfil técnico con trayectoria constitucional

Ernesto Álvarez Miranda, abogado constitucionalista y docente universitario, fue presidente del Tribunal Constitucional entre 2011 y 2013. A lo largo de su carrera, ha defendido la independencia de los poderes del Estado y la importancia del fortalecimiento democrático. Su nombramiento ha sido interpretado como una señal de apertura y búsqueda de consenso político.

El premier liderará un gabinete que se espera combine figuras técnicas y representantes políticos, con el objetivo de atender las urgencias en materia de seguridad ciudadana, reactivación económica y transparencia institucional.