El Ministerio Público del Distrito Fiscal de Lima Este informó que la fiscal provincial titular Margarita Haro Pinto, del Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho – Zona Media, ha sido víctima de actos de extorsión.

Según la institución, los hechos habrían sido cometidos por la organización criminal Los Pepes SJL, cuyo cabecilla sería el delincuente conocido como alias “El Colocho”.

La fiscal Haro Pinto recibió mensajes extorsivos en los que se le exigía apartarse del proceso penal que dirige contra los presuntos integrantes de la banda Los Chukys de Juan Pablo II. En dichos mensajes, los autores la amenazaban con atentar contra su seguridad personal.

El caso que investiga su despacho permitió obtener 18 meses de prisión preventiva contra siete presuntos miembros de esa organización. A los procesados se les imputan los delitos de extorsión agravada, tenencia ilegal de armas, tenencia ilegal de explosivos y pertenencia a una banda criminal.

Entre los investigados figuran Patricio Kevy Urbano Lara, Nataly Sofía Lara Rosales, Eynar Ricardo Lara Quiñones, Francisco Luis Lara Narváez, Yovana Marcionila Lara Quiñones y Sabrina Stefanie Álvarez Ríos, todos actualmente recluidos. En tanto, Vita Reveca Lara Narváez afronta comparecencia con restricciones.

Mediante un comunicado, la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Este “condenó enérgicamente cualquier intento de amedrentamiento o interferencia en el ejercicio autónomo de la función fiscal” y expresó su respaldo absoluto a la fiscal Haro Pinto.

El Ministerio Público indicó además que los hechos fueron puestos en conocimiento de la Policía Nacional del Perú y de las autoridades competentes.