La bancada de Alianza para el Progreso (APP) ha retirado el polémico proyecto de ley que buscaba modificar la Ley del Impuesto a la Renta para permitir que las empresas deduzcan como gasto los pagos efectuados por extorsiones y cobros de cupos.

La decisión fue comunicada a la Oficialía Mayor del Congreso de la República, tan solo días después de su presentación.

El proyecto de ley en cuestión, identificado con el número 12793/2025-CR, había sido presentado por el congresista Luis Cordero Jon Tay en el contexto del alto índice de criminalidad que afecta al país, especialmente en el sector empresarial.

El retiro de la iniciativa fue formalizado mediante un documento enviado al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno. El oficio, firmado por el vocero de la bancada de APP, Eduardo Salhuana, solicitaba textualmente el retiro del proyecto presentado el pasado 14 de octubre.

La propuesta había generado debate y controversia debido a que, de haberse aprobado, habría permitido que las empresas consideraran los montos pagados a organizaciones criminales como un gasto deducible de su Impuesto a la Renta, lo que implícitamente reconocería y formalizaría los pagos por extorsión en el sistema tributario nacional.