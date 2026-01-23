La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió no ratificar en el cargo de fiscal supremo a Pablo Wilfredo Sánchez Velarde.

Cabe precisar que Sánchez cumplirá 70 años en junio próximo, es decir, la edad límite para ejercer la magistratura en el Perú.

La decisión se tomó luego de que el fiscal se presentara ante el Pleno de la JNJ para sustentar su ratificación.

La JNJ evaluó en proceso de ratificación a fiscales como Pablo Sánchez. (Foto: JNJ)

MOTIVOS

El Pleno de la JNJ decidió aprobar por mayoría la no ratificación del fiscal supremo.

De acuerdo con el informe elaborado por Cayo Galindo Sandoval, integrante de la JNJ, Sánchez Velarde no ha satisfecho, en forma integral, los rubros necesarios para obtener su ratificación.

Estos puntos son la idoneidad e integridad, que incluyen la conducta del magistrado, la asistencia y puntualidad, antecedentes disciplinarios, calidad de sus decisiones, desarrollo profesional, entre otros aspectos.

Además, el Pleno de la JNJ recordó que Pablo Sánchez registra una suspensión de 120 días porque se acreditó que el magistrado incurrió en la comisión de faltas disciplinarias muy graves.

Sobre este caso, en noviembre de 2024, la JNJ ratificó la suspensión del magistrado por haber percibido una dieta como miembro de la Academia Nacional de la Magistratura (AMAG), entre 2020 y 2021, además de los sueldos como fiscal supremo y como docente.

Dicha decisión se adoptó por mayoría con cuatro votos a favor y dos en contra.

“Con estas acciones, la Junta Nacional de Justicia reafirma su compromiso de garantizar, procedimientos idóneos, meritocráticos e imparciales para los nombramientos, ratificaciones, evaluaciones parciales y procedimientos disciplinarios de jueces y fiscales y de esta forma fortalecer el sistema de justicia del país”, se lee en el comunicado de la institución.