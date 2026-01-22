Delia Espinoza señaló que recurrirá a todos los mecanismos legales disponibles si la Junta Nacional de Justicia resuelve su destitución.

Entre las acciones que evalúa se encuentran la presentación de una reconsideración, apelaciones formales y una acción de amparo. También afirmó que no descarta acudir a organismos internacionales en caso de no obtener una respuesta favorable.

Espinoza recordó que presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial, la cual derivó en una medida cautelar que ordenaba su reposición inmediata.

Sin embargo, sostuvo que esta fue bloqueada luego de que el Tribunal Constitucional admitiera una demanda competencial promovida por la JNJ, sin pronunciarse, según indicó, sobre la vulneración de sus derechos fundamentales.

Durante sus declaraciones, la magistrada cuestionó la actuación de los integrantes de la JNJ y afirmó: “No es un tema personal, es un tema estrictamente legal. Yo actúo con base en el derecho, como penalista”.

También añadió que continuará su defensa por las vías institucionales y expresó: “ Hay una justicia terrenal, pero sobre todo hay una justicia divina, y esa es la que va a prevalecer”.