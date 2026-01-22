Su futuro ya no solo está en manos de otros congresistas. La Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal abrió una investigación preliminar a la parlamentaria Kira Alcarraz por el presunto delito de violencia contra la autoridad, con el agravante de ser funcionaria pública, por el episodio en el que ella habría agredido a un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

La disposición fiscal fija un plazo de 60 días para las diligencias preliminares, que estarán a cargo de la fiscal suprema Patricia Benavides, ex fiscal de la Nación.

GÉNESIS

El caso se originó el último 5 de enero en San Juan de Miraflores, cuando Juan Carlos de la Vía, empleado del SAT, intentó ejecutar la orden de captura que pesaba sobre el vehículo de la legisladora, debido a una deuda por infracciones de tránsito impagas.

De acuerdo con la denuncia correspondiente, y el informe policial respectivo, Alcarraz propinó golpes en el rostro a De la Vía y le causó una tumefacción leve.

EVIDENCIAS

Las imágenes captadas por el personal del SAT y difundidas por medios de comunicación, como Cuarto Poder, muestran el momento en que la congresista propina golpes en el rostro del fiscalizador e, incluso, le arrebata su teléfono celular.

Estos videos serán analizados por el Ministerio Público como parte de las pruebas de la pesquisa preliminar, junto con las declaraciones de las partes involucradas.

Alcarraz ha rechazado las acusaciones bajo el argumento de que la intervención a su vehículo se ejecutó de manera irregular.

Si se confirman los cargos, la legisladora no agrupada podría afrontar una pena de entre 4 años y 8 años de prisión, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal.