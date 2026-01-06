El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, afirmó que la congresista Kira Alcarraz actuó de manera incorrecta al protagonizar un altercado con un trabajador del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT).

También indicó que las autoridades no están exentas de cumplir las reglas y que la respuesta ante una falta debe ser proporcional.

Durante una conferencia de prensa posterior a una actividad oficial, Reggiardo evitó profundizar en un enfrentamiento político, pero remarcó que hubo un error en la conducta de la parlamentaria.

“No quiero entrar en una discusión abierta con la congresista, creo que se equivocó, sobreactuó, tuvo una reacción que no debió suceder. Nosotros hemos actuado como corresponde, sin cometer excesos y por eso emitimos un pronunciamiento desde el SAT”, declaró.

El alcalde también señaló que los cargos públicos no son permanentes y que reconocer una infracción forma parte de la responsabilidad de cualquier funcionario.