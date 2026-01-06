El presidente José Jerí reconoció oficialmente a Edmundo González como presidente legítimo electo de Venezuela y pidió que asuma funciones una vez estabilizada la crisis política tras la captura de Nicolás Maduro. El mandatario respaldó la intervención militar estadounidense que puso fin al régimen chavista, aunque enfatizó la necesidad de recuperar el orden constitucional en el país vecino.​

Las declaraciones se produjeron durante la visita nocturna a la vivienda del alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, quien sufrió un quinto atentado con granada en su domicilio. Jerí calificó de legítima la elección de González del año anterior y señaló que debe liderar la transición una vez regularizado el caos actual en Venezuela.​

“Hay un presidente que ha sido electo el año pasado en Venezuela, entonces él es la persona que legítimamente debe asumir funciones una vez que se regularice el orden todavía ciertamente alterado”, afirmó ante la prensa.

El jefe de Estado peruano defendió la decisión de bombardear posiciones del régimen de Maduro, criticando a quienes durante años avalaron la dictadura venezolana, incluidos algunos políticos locales. Sostuvo que la intervención era inevitable para romper el ciclo de autoritarismo y que ahora corresponde a los venezolanos reconstruir su institucionalidad democrática.​

Ante la eventual repatriación masiva de migrantes venezolanos, Jerí anunció que coordinará con el presidente electo chileno José Antonio Kast, quien visita Perú este miércoles, la creación de un corredor humanitario. La ruta Chile-Perú-Ecuador facilitaría el retorno seguro de connacionales hacia Venezuela una vez consolidado el nuevo gobierno de González.