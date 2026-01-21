El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, informó sobre el inicio formal de una investigación preliminar contra el presidente José Jerí, luego de la difusión de encuentros no registrados oficialmente con el empresario chino Zhihua Yang.

En una entrevista para el programa Contra Corriente de Willax Televisión, el magistrado explicó que la institución ya estaba trabajando en el caso desde el martes siguiente a las revelaciones difundidas por los programas dominicales.

Gálvez detalló que la estrategia se ha estructurado en dos niveles: una fiscalía provincial anticorrupción, dirigida por la doctora Diana Paico, encargada de investigar a los ciudadanos particulares involucrados, y la Fiscalía de la Nación, que lidera la indagación respecto al jefe de Estado por su prerrogativa constitucional.

La actuación del Ministerio Público se realiza conforme a las directrices del Tribunal Constitucional, que permiten investigar a un mandatario en funciones sin que ello implique avanzar a la etapa de acusación.

En este sentido, Gálvez enfatizó que el proceso debe conducirse con cuidado para no vulnerar la investidura presidencial.

“El Tribunal Constitucional se pronunció concluyendo de que en realidad sí se puede investigar pero solo realizando determinadas diligencias que respeten la majestad de la institución de la presidencia de la República”, manifestó a dicho medio.

Asimismo, el magistrado precisó que la reserva de las actuaciones tiene como objetivo impedir que el trabajo de la justicia sea utilizado con fines mediáticos o políticos.

“Nosotros ya habíamos actuado, sino que no podemos estar publicitando porque obviamente esto no es un show, más bien estamos preocupados porque se trata de la presidencia de la República”, agregó el fiscal.

Gálvez enfatizó que el respeto a la institución requiere evitar acciones invasivas, como el uso de la fuerza para ingresar a recintos oficiales, siempre que se asegure la recolección de los elementos de convicción necesarios para el caso.