El Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) emitió un comunicado oficial en el que rechaza y condena una agresión contra uno de sus colaboradores, ocurrida durante un operativo de control vehicular realizado en las inmediaciones del puente Atocongo, en el distrito de San Juan de Miraflores.

Según informó la entidad, el incidente se produjo cuando el personal del SAT ejecutaba labores de identificación de vehículos con deudas en estado coactivo, como parte de sus funciones administrativas.

Intervención a vehículo de la congresista

De acuerdo con el comunicado, el hecho se registró al momento de intervenir un vehículo de propiedad de la congresista Kira Alcarraz, el cual presentaba deuda por infracción de tránsito y contaba con orden de captura administrativa.

El SAT precisó que, durante la intervención, la parlamentaria se encontraba como acompañante y descendió del vehículo con la intención de impedir el internamiento de la unidad. Sin embargo, lejos de lograrlo, abofeteó y arrebató el celular a uno de los colaboradores, hechos que fueron denunciados oportunamente ante la Policía Nacional del Perú.

Vehículo fue trasladado y luego liberado

La entidad detalló que el vehículo fue trasladado al depósito vehicular, conforme al procedimiento administrativo vigente. Posteriormente, la unidad fue liberada tras acogerse a un fraccionamiento de deuda, según lo establece la normativa.

Pronunciamiento institucional del SAT

En el documento, el SAT de Lima expresó su solidaridad con el trabajador afectado y rechazó de manera tajante cualquier acto de violencia contra su personal, remarcando que resulta aún más grave cuando proviene de una autoridad pública.

“Desde el SAT de Lima rechazamos tajantemente la agresión en contra de nuestro colaborador, más aún cuando proviene de una autoridad, cuyo comportamiento debe ser siempre ejemplar y acorde con los principios de respeto y legalidad”, señala el comunicado.

El pronunciamiento fue emitido el martes 6 de enero de 2026 y lleva el respaldo institucional de la Municipalidad de Lima.