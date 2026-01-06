El Ministerio del Ambiente (Minam) declaró en emergencia la gestión y manejo de los residuos sólidos en el distrito de Carabayllo, en la provincia y departamento de Lima, debido al cese parcial de las operaciones de recolección y transporte de basura.

La medida fue oficializada a través de la Resolución Ministerial N.° 00361-2025-MINAM, publicada este 6 de enero en el Diario Oficial El Peruano, y tendrá una vigencia de 60 días calendario.

Según la norma, la declaratoria responde a la acumulación de residuos en vías y espacios públicos, así como a la formación de puntos críticos que representan un riesgo sanitario para la población del distrito de Carabayllo.

Municipio deberá presentar plan de acción

De acuerdo con el artículo 1 de la resolución, la causal aplicada corresponde al “cese parcial de las operaciones de manejo de residuos sólidos”, conforme al Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Como medida inmediata, el Minam dispuso que la Municipalidad Distrital de Carabayllo elabore y remita un Plan de Acción a la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos del sector en un plazo máximo de siete días hábiles, detallando actividades, cronograma y responsables.

Asimismo, el municipio deberá informar semanalmente los avances del plan, mientras el Minam brindará asistencia técnica durante todo el proceso de implementación.

La resolución aclara que la declaratoria de emergencia no exonera de responsabilidad administrativa a los servidores civiles municipales por eventuales incumplimientos de funciones.

Apoyo de Lima Metropolitana y el Gobierno Regional

El documento también dispone que la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Gobierno Regional Metropolitano de Lima, junto con otras entidades públicas, adopten acciones complementarias para garantizar la continuidad del servicio de limpieza pública en el distrito.

La resolución fue suscrita por el ministro del Ambiente, Miguel Ángel Espichán Mariñas, y publicada el mismo día en la plataforma digital del sector.

Crisis sanitaria por acumulación de basura

Carabayllo enfrenta desde hace semanas una crisis sanitaria derivada del colapso del servicio de recojo de residuos. La situación se agravó tras la rescisión del contrato con el consorcio operador, ocurrida el 12 de diciembre de 2025, luego de reiterados incumplimientos.

El alcalde Pablo Mendoza informó que, desde entonces, la municipalidad asumió directamente la limpieza pública con equipos y personal propio, aunque reconoció que la capacidad operativa es insuficiente.

Zonas como El Progreso, Vista Alegre y San Pedro registran acumulación de basura por días e incluso semanas, generando malos olores, proliferación de roedores e insectos y un mayor riesgo para la salud, especialmente en temporada de verano.

Compra de compactadoras y cambios en el modelo de gestión

Tras la declaratoria de emergencia, la comuna anunció la adquisición de seis nuevas compactadoras para reforzar el servicio. Según el municipio, tres unidades llegarán este miércoles y las otras tres el viernes, incorporándose de manera progresiva.

Además, la gestión edil evalúa eliminar la tercerización del servicio de limpieza pública, al considerar que este modelo ha generado sobrecostos y deficiencias operativas en el distrito.