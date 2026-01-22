El presidente de la República, José Jerí, brindó una conferencia de prensa para responder a los cuestionamientos por las reuniones que sostuvo con empresarios chinos.

En su pronunciamiento, afirmó que actuó con transparencia y negó haber faltado a la verdad, al señalar que todas sus actividades se realizaron con conocimiento de su entorno oficial.

Durante su intervención, sostuvo que nunca acudió solo a dichos encuentros y remarcó que siempre estuvo acompañado por su escolta y personal del Despacho Presidencial.

“Siempre he ido acompañado. Quien pretende cometer actos irregulares no actúa de esa manera: no va con su escolta, no asiste con el ministro del Interior ni con su equipo de trabajo. Va solo si ese fuera el ánimo, lo cual no es, nunca ha sido y nunca será”, declaró desde Palacio de Gobierno.

En relación con una visita al chifa mencionada previamente, explicó que el 6 de diciembre se encontraba en Tacna cumpliendo actividades oficiales y que dicho desplazamiento figura en su agenda. Indicó que, tras culminar esas funciones, se trasladó a un local cercano para cenar y luego retornó a Palacio, donde mantuvo una reunión con la ministra de Economía y Finanzas.

Sobre la llamada realizada el 6 de enero de 2026 en un market chino del centro de Lima, precisó que se trató de una coordinación con la Secretaría de Prensa por un material del Instituto Peruano del Deporte.