La Junta Nacional de Justicia (JNJ) fijó para el jueves 22 de enero la audiencia de informe oral en la que se analizará la posible destitución de Delia Espinoza, suspendida fiscal de la Nación. Esta citación forma parte de un procedimiento disciplinario en curso por presuntas faltas calificadas como muy graves durante el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con la citación oficial, la diligencia se desarrollará de manera presencial a las 10:30 a. m. en el auditorio de la sede institucional de la JNJ, ubicada en el distrito de San Isidro. El organismo precisó que la fecha es impostergable y que la magistrada contará con diez minutos para exponer su informe oral ante el pleno.

👩‍⚖️📣 La @JNJPeru programó el informe oral de la administrada Delia Espinoza Valenzuela ante el pleno del organismo autónomo para el jueves 22 de enero, como parte del Procedimiento Disciplinario n.°061-2025.https://t.co/N02mSQ9NYI — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) January 17, 2026

Asimismo, se indicó que Espinoza podrá designar a un abogado para ejercer su derecho a la defensa durante la diligencia.

Procedimiento disciplinario en curso

La audiencia se enmarca en el Procedimiento Disciplinario N.° 061-2025, iniciado por presuntas irregularidades atribuidas a Espinoza cuando se desempeñaba como fiscal de la Nación. El proceso busca determinar si corresponde aplicar la sanción de destitución del cargo de fiscal suprema.

La extitular del Ministerio Público afronta este proceso bajo una situación jurídica restrictiva. Desde el 19 de septiembre de 2025, cumple una suspensión provisional de seis meses impuesta por la propia JNJ. A ello se suma una inhabilitación por diez años aprobada por el Congreso de la República.

La decisión del Parlamento se sustentó en un informe que le atribuye presuntos delitos como abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones, además de infracciones constitucionales.

Cuestionamientos a su gestión

Entre los principales cuestionamientos figura la aprobación de un reglamento interno en el Ministerio Público que habría contravenido la Ley 32130, norma que restituye a la Policía Nacional la facultad de conducir investigaciones preliminares.

Además, se le imputa no haber cedido el cargo cuando Patricia Benavides retornó al Ministerio Público, así como no haber cumplido disposiciones de la Resolución N.° 231-2025-JNJ, entre ellas recibir a la entonces fiscal suprema y convocar a una junta de fiscales supremos.

Informe final propone su destitución

El proceso se sustenta en un informe final elaborado por la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, en el que se propone la destitución de Espinoza como fiscal suprema. El documento señala que la medida sería proporcional, necesaria y jurídicamente legítima, considerando las presuntas irregularidades detectadas.

Con la audiencia programada para el 22 de enero, la JNJ avanzará en la etapa decisiva del procedimiento disciplinario, cuyo resultado podría definir la salida definitiva de Delia Espinoza del Ministerio Público.