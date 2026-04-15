La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió este lunes investigación preliminar contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, por presunta falta grave tras el caótico desarrollo de la primera vuelta del 12 de abril.

Según el Oficio N.º 00016-2026, elaborado por el miembro titular de la JNJ, Gino Ríos Patio, se advierte que Corvetto no habría cumplido con su deber de garantizar el adecuado desarrollo del acto de sufragio.

Acusaciones

La institución le atribuye dos responsabilidades. La primera es la falta de instalación de mesas de sufragio, lo que habría impedido que miles de electores ejerzan su derecho al voto.

Como segundo punto, la JNJ menciona los retrasos generalizados en la instalación de mesas de sufragio. “Lo que habría generado que un número indeterminado de electores se retiren sin poder emitir su voto”, indica la resolución a la que accedió Correo.

Además, subraya el impacto en el ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos.

“Por su magnitud y efectos en el sufragio, estos hechos habrían menoscabado la dignidad del cargo, al desmerecerlo en el concepto público, erosionando la legitimidad institucional y la confianza ciudadana en el sistema electoral”, se menciona en el documento.

Ante ello, el Pleno dispuso abrir investigación preliminar contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y le otorgó un plazo de 10 días hábiles para presentar sus descargos.

Escalada

Cabe mencionar que, la JNJ comunicó la tarde de ayer que al haber recibido numerosas denuncias ciudadanas que ya están siendo investigadas de oficio y serán calificadas al reglamento de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios.