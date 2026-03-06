Durante su llegada a Huancayo, el candidato presidencial Yonhy Lezcano cuestionó duramente a algunos aspirantes al Gobierno. También presentó parte de sus propuestas en materia de seguridad, educación y salud. El excongresista criticó especialmente a postulantes que, según dijo, no cuentan con la conducta necesaria para ejercer el cargo.

Sobre el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, afirmó que su situación judicial representa un problema para la política nacional. “Es una vergüenza que un buscado por la justicia sea candidato. Me parece terrible que en un país donde todos deben tener conducta intachable tenga un candidato así. Es una ofensa al país”, declaró.

Asimismo, Lezcano también cuestionó al exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, a quien acusó de utilizar la religión con fines políticos. “Yo soy católico y respeto mi fe, pero no utilizo la religión para hacer política, como lo hace el exalcalde de Lima, eso es manipular a la gente”, señaló el candidato, al remarcar que sus posiciones se sustentan en argumentos jurídicos y no religiosos.

En esa línea, el aspirante presidencial advirtió que varios postulantes tienen antecedentes o cuestionamientos que, a su juicio, deberían ser evaluados por los electores. “Hay candidatos que no dan la talla para ser presidentes. Si volvemos a votar mal, vamos a seguir en problemas quizá más graves”, sostuvo.

Lezcano presentó algunas de sus propuestas de gobierno, entre ellas reorganizar la Policía Nacional, fortalecer la seguridad ciudadana con apoyo de las Fuerzas Armadas y juntas vecinales, invertir en educación con acceso a internet y tecnología mediante un satélite de comunicaciones, mejorar la atención en hospitales con servicios las 24 horas y promover la industrialización del agro. También reiteró su compromiso con la carretera central de cuatro carriles.