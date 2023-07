La inestabilidad política en el país persiste y ahora fricciona con el descontento social. Las decisiones legislativas y fiscalizadoras de “los padres de la patria” son ahora el blanco de críticas de los especialistas en materia jurídica y política, dado que contravienen los intereses de las grandes mayorías, asegura el abogado constitucionalista y miembro de la Comisión Consultiva encargada de brindar asesoría especializada en materia constitucional al despacho de la Presidencia de la República, Jorge Cáceres Arce. Entre las últimas malas decisiones de este Congreso, resalta la elección del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez y ahora ‘podría repetirse el plato’ con la figura del izquierdista Waldemar Cerrón, quien postula a la Mesa Directiva del parlamento.

¿Cómo percibe usted el clima político en el país, hay una reconciliación entre el Ejecutivo y el Congreso?

Creo que es el momento en el que ambos poderes del Estado deben sentarse a dialogar y fijar lineamientos políticos, decisiones coherentes que beneficien a la mayoría de peruanos. Por otro lado, hay que ponerse a pensar que estamos a punto de elegir a una nueva Mesa Directiva y posturas políticas de los sectores conservadores, los llamados derecha o centroderecha, además de los sectores radicales de las izquierdas, es posible que lleguen a un acuerdo de elegir al señor Waldemar Cerrón como presidente del parlamento, pese a que hay otros ciudadanos y ciudadanas con mayores cualidades para ese cargo. Las últimas leyes que está emitiendo el Congreso, como el nombramiento de docentes sin concurso, es tener en la soguilla a la educación. (...) estoy de acuerdo con que se nombre profesores, pero previa evaluación.

¿Las decisiones del parlamento están encaminadas erróneamente?

Hay decisiones acertadas, pero las últimas no son muy coherentes. Un ejemplo es la ley del nombramiento de profesores sin concurso. Lo mismo sucede con la modificación al Código Penal que ya fue observada por el Ejecutivo con acierto porque desde el Congreso se pretende que los individuos con procesos penales puedan beneficiarse con la denominada colaboración eficaz, entonces en vez de ser una norma más rígida, se flexibiliza. No hay que olvidar que el colaborador eficaz es una persona que ha delinquido, no un santo.

¿Cómo percibe usted una eventual Mesa Directiva encabezada por el señor Waldemar Cerrón?

Sería volver al ‘castillismo’, a la mediocridad, la improvisación, es lo que hemos vivido los 16 meses del Gobierno de Pedro Castillo entre julio del año 2021 y el 7 de diciembre del 2022. Cerrón tiene las mismas posturas e ideas que Castillo, es un delincuente lógicamente como Castillo.

¿Es probable que Waldemar Cerrón sea elegido?

El miércoles escuché al vocero de Perú Libre (Flavio Cruz) y dijo que tenían 70 votos asegurados, que tienen votos de Acción Popular, de los denominados ‘Niños’, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Avanza País; así como de las cuatro bancadas en las que terminó dividiéndose Perú Libre, estos últimos suman 37 votos. La verdad que resulta impensable una Mesa Directiva liderada por el señor Cerrón.

Esa misma coalición sucedió con la elección del defensor del Pueblo...

Esa fue una elección que, en vez de alentar las cualidades académicas e intelectuales, de fortalecer el sistema, causó todo lo contrario. A mi opinión, el señor Josué Gutiérrez no tiene la talla para el cargo. Lo mismo sucede con el señor Cerrón, que tiene denuncias penales por actos indebidos. Creo que el presidente del parlamento tiene que ser una persona idónea, incólume y limpia de todo proceso legal.

¿Cuál es el objetivo del Congreso al unirse en este tipo de elecciones?

Es un acto de supervivencia frente al alto porcentaje de la ciudadanía que rechaza el comportamiento del parlamento. Hechos como la protección a los congresistas del grupo Los Niños de Acción Popular o a los congresistas ‘corta-sueldos’ que pedían parte de las remuneraciones de sus trabajadores o asesores, pero sólo les llaman la atención. La Comisión de Ética ya no debería llamarse así, debería ser moral por de ética no tienen nada. La población desconfía de un parlamento con leyes inoportunas, ineficaces, no ajustadas a los intereses nacionales y que sí están protegiendo a los miembros del Congreso que han cometido una serie de infracciones.

¿La eventual elección del señor Cerrón afectaría su permanencia en la Comisión Consultiva encargada de brindar asesoría al despacho de la Presidencia de la República?

No, la presidenta no tiene un solo congresista de su bancada, el Gobierno no tiene bancada. Lo que sí no podemos dejar de hacer es callarnos, de opinar y expresar el sentir ciudadano, eso lo percibo en mi calidad de docente universitario, los jóvenes expresan lo que estoy comentando, un rechazo al comportamiento del Congreso que no está a la altura. De los últimos 20 años, es el Congreso que tiene un calificativo bajo cero, por la calidad legislativa, fiscalizadora y por estar encubriéndose, es un Congreso deslegitimado y desmoralizado por sus propios actos. Si eligen al señor Cerrón ni el 1% de la población los va a respaldar.

¿Quién podría perfilarse de manera más idónea en la presidencia de la Mesa Directiva del parlamento?

Una persona de idoneidad y calidad moral, la exfiscal de la Nación, Gladys Margot Echaíz de Núñez-Ízaga. Ella es una persona que tiene un perfil moral y de liderazgo, también podría ser el almirante Cueto, el señor Williams Zapata ha conducido en el margen de la moderación e institucionalidad. Si bien tuvo desacuerdos en el pleno su figura no fue desbordada por actos de abuso del ejercicio del poder.

Es complicado el panorama político del país, se han anunciado nuevas protestas y la aprobación de la presidenta es cada vez más baja, ¿qué aconseja usted a la mandataria?

No fue oportuno excluir de la agenda el sacar de la agenda las elecciones adelantadas, yo aconsejaría que se insista en ello, que parta junto al Gobierno y el Congreso, pero sí hay que reconocer el esfuerzo que hacen por tranquilizar y pacificar el país, por evitar posturas extremas y radicales. Yo me he sentido secuestrado entre enero y febrero (por las protestas), quería salir a la playa, quería salir al centro, a la tienda o a la iglesia y lamentablemente no se podía porque había una convulsión social mercantilizada.