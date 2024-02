El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, comentó sobre la declaración del exasesor de la inhabilitada fiscal de la Nación, Patricia Benavides, Jaime Villanueva, en la que relató presuntas irregularidades cometidas en el proceso de elecciones presidenciales de 2021.

Cabe recordar que, según el fragmento revelado por el dominical Punto Final, Villanueva Barrionuevo narra que “en el contexto de la segunda vuelta” electoral, cuando, según él, brindaba apoyo a Verónika Mendoza, mantenía coordinaciones con el fiscal Rafael Vela. Este le proporcionaba “las noticias” desde dentro del JNE y comentaba sobre la “estrategia” que el jurado electoral “estaba diseñando” para obstaculizar la candidatura de “la señora Fujimori”.

En relación con este tema, durante una conversación con RPP Noticias, el presidente del JNE rechazó la idea de que se haya propuesto alguna estrategia para perjudicar a alguno de los aspirantes a la presidencia. Además, criticó estas declaraciones, afirmando que buscan crear “algo” con el propósito de “distraer”.

“No ha habido confabulaciones ni maquinaciones ni algún otro truco o trampa con la finalidad de favorecer o perjudicar a nadie. Ese no es el estilo de trabajo ni de quien habla ni de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Algo debe estarse ‘cocinando’ con la finalidad de distraer, no hay ninguna acción que pudiera ser calificada como ilegal en el proceder del JNE o de quien habla”, sentenció.

Asimismo, resaltó que no es la primera vez que se intenta encontrar algún tipo de argumento con el fin de desprestigiar la labor de la entidad electoral durante las votaciones.

“No es de extrañar que alguna vez más se haya rebuscado algún tipo de argumento con la finalidad de enlodar las elecciones que fueron justas y transparentes, internacional y nacionalmente auditadas. Esos han sido los calificativos con los que el producto final resultó”, sostuvo.

“Nosotros damos la legitimidad de origen, no damos legitimidad de desempeño a nadie. Los congresistas y los miembros del Ejecutivo que fueron elegidos lo fueron porque el pueblo votó por ellos”, concluyó.

Esto contó Jaime Villanueva

En su testimonio del 24 de enero de 2024, Jaime Villanueva, antiguo asesor de la fiscal de la Nación suspendida, Patricia Benavides, expuso que el fiscal superior suspendido, Rafael Vela Barba, le proporcionaba información sobre las discusiones internas en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), bajo la dirección de Jorge Salas Arenas.

“En el 2021, cuando yo coordino en el contexto de la segunda vuelta de la elección presidencial, yo coordinaba con Rafael Vela, porque Rafael Vela era muy allegado a una asesora del doctor Salas Arenas, de nombre Janet Talavera. En ese tiempo yo apoyaba al partido de Verónika Mendoza, Nuevo Perú, y Rafael Vela me daba las noticias dentro de lo que se dice desde dentro del Jurado Nacional de Elecciones”, declaró el exasesor de Benavides.

“Y también me hablaba de la estrategia que el Jurado Nacional de Elecciones estaba diseñando para que no salga la señora Fujimori, incluso me comentaba que se discutió el tema de la salida del doctor Arce, que era representante del Ministerio Público”, acotó.