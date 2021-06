El congresista electo de Renovación Popular, Jorge Montoya, estimó que una auditoría a las elecciones en segunda vuelta que se llevaron a cabo el 6 de junio por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) tomaría solo una semana, ya que la misión de observación en el Perú no ha encontrado indicios de fraude, sino irregularidades.

“Ellos mismos han hecho el proceso (de observación) en nuestro sistema electoral actual y en los puntos que ellos han censado no han encontrado fraude. Irregularidades sí, pero no han encontrado fraude. Es una cosa avanzada y si hacen una auditoría sería un complemento al trabajo que tienen y sería una tranquilidad para el país”, señaló en declaraciones a RPP.

“Sería un trabajo de continuación al trabajo que están haciendo que es bien completo. Lo que falta es meter algo de números y ver que todo está bien. Si todo está bien, esto estaría en una semana”, añadió.

Montoya es parte de un grupo de políticos que han viajado a Washington, Estados Unidos, para gestionar ante la OEA una auditoría internacional al proceso de segunda vuelta, algo que también ha pedido directamente al presidente de la República, Francisco Sagasti.

El electo legislador descartó que la realización de una auditoría internacional ponga en riesgo el cronograma electoral o la juramentación del próximo presidente de la República el 28 de julio, como establece la Constitución.

“Mi seguridad de que no van a afectar el resultado son las afirmaciones de que todo está bien. Si todo está bien, ¿cuál es el temor de hacer la auditoría, si la misma OEA ha dicho que el proceso está correcto? ¿Qué cosa va a variar con la auditoría? [Podría no haber proclamación el 28 de julio] No, los tiempos no se alterna, la auditoría sería una semana”, insistió.

Jorge Montoya precisó que este martes fueron recibidos por Gerardo de Icaza, actual director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, y precisó que su objetivo no es pedir una auditoría, sino “sensibilizar” porque el pedido concreto debería ser realizado por el Estado peruano a través de la Cancillería.

“(El pedido) es de estado a estado, no es de nosotros a la OEA. (Si no lo hace el presidente Sagasti) no hay manera, el principio de intervención prima sobre cualquier otro, eso lo tenemos claro. Estamos sensibilizando para decir cuál es la situación y la conveniencia de que ellos, como organismo imparcial, colaboren con nosotros en caso de darse la auditoría”; comentó el futuro parlamentario.