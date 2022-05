El exalcalde de Lima Jorge Muñoz se refirió al Gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo, y aseguró que durante todos estos nueves meses de gestión ha demostrado que no tiene la capacidad para hacerse cargo del país, debido a los hechos delictivos que habrían ocurrido en sus entorno, los cuales son investigados por la Fiscalía.

“El señor Castillo ha demostrado claramente que no tiene la capacidad para conducir los destinos del país y adicionalmente a eso ha quedado claro que hay falta de integridad en su entorno. Es lamentable que tengamos un Ejecutivo como el que tenemos”, indicó Muñoz para la prensa tras su ceremonia de despedida.

El exburgomaestre vacado indicó que pese a ya no es una autoridad, seguirá manifestándose contra el Gobierno si no cambia y toma decisiones que favorezcan a la ciudadanía.

“Yo voy a seguir siendo crítico salvo que cambien y puedan hacer cosas para el beneficio del ciudadano y no para el beneficio de unos pocos y a mí no me va a callar nadie porque soy una persona que tiene la libertad de poder expresar cosas como lo estoy diciendo en este momento”, manifestó.

Cuando se le consultó sobre si tendría alguna participación en la política en un futuro cercano, Muñoz Wells no lo descartó. Asimismo, señaló sentirse satisfecho por estar “cerrando un ciclo” al dejar el cargo de alcalde de Lima.

“Cada día viene con su afán y eso es lo que tenemos que hacer, enfocarnos en el día a día. El mañana dirá algunas cosas, pero hoy tenemos que enfocarnos en los que corresponde. En este momento estoy cerrando un ciclo sobre el cual yo me voy muy satisfecho, con la frente en alto y con las manos limpias”, declaró.

El último 27 de abril el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada su vacancia, en segunda y última instancia, tras el pedido que lo acusó de infringir al artículo 22° del numeral 10 de la Ley Orgánica de Municipalidades.