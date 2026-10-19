El líder del partido del Buen Gobierno (BG), Jorge Nieto, le respondió a Álvaro Vargas Llosa, embajador peruano en Estados Unidos (EE.UU.), luego de que este último indicara a Correo que su agrupación “está jugando el partido del comunismo” por la demora en la aprobación de las facultades legislativas.

“Su rol de comentarista político ya se canceló, ya acabó”, afirmó.

DETALLES

Ayer, Correo publicó una entrevista a Álvaro Vargas Llosa, quien cuestionó que las bancadas del Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras se sumen a las actitudes de Juntos por el Perú (JP) que entrampan el debate por las facultades.

Desde su punto de vista, “están jugando el partido del comunismo”.

Consultado por el tema en RPP, el excandidato presidencial Nieto Montesinos rechazó lo dicho por Vargas Llosa, pero también aseguró que su bancada ha defendido una posición favorable a otorgar facultades en determinadas materias.

“El hijo del premio Nobel (Mario Vargas Llosa) tendría que considerar primero que es funcionario del Estado y que nos representa a todos y que su rol de comentarista político ya se canceló, ya acabó; debería comportarse como un embajador, pero okey, tiene su opinión, está equivocada”, manifestó.

El embajador Álvaro Vargas Llosa cuestionó a los partidos del bloque de oposición. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

PROPUESTA

Por otro lado, la oposición ha mostrado su disconformidad con los siete puntos añadidos en el texto de facultades que tiene la Comisión de Constitución.

Al respecto, Jorge Nieto dijo estar de acuerdo en que se cumpla lo que dice la ley.“El Reglamento dice que la Cámara de Senadores no puede añadir nuevas materias”, sostuvo.

Además, relató que por encargo de sus compañeros, tuvo una reunión “al más alto nivel”.

“Hemos hecho llegar una propuesta. Hemos tneido una conversación larga. He conversado con altas autoridades del Gobierno”, afirmó.

En la misma línea, precisó que en el encuentro pidió que le hagan llegar un mensaje a la presidenta Keiko Fujimori.

“Tenemos 20 puntos, aprobémoslo. Ustedes qiueren siete puntos más, en nuestra opinión eso no debe ser incluido en el texto porque el Reglamento no lo permite. Esos siete puntos, con proyectos de ley, a la Cámara de Diputados. Estoy seguro que le darán tratamiento célere”, recomendó.

“La conversación fue buena. Llegamos a un preacuerdo”, agregó.

Nieto aseguró que habló de la posibilidad de hablar con la presidenta Keiko Fujimori.

“Hemos planteado aprobar esas facultades otorgadas para enfrentar Niño Costero y la crisis de seguridad ciudadana y que se coloquen los demás intereses del Gobierno en proyectos legislativos. Queremos que esto funciones, que camine, que no se trabe, que no se paralice”, aclaró.