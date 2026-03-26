Durante el tercer día del debate presidencial, el candidato Jorge Nieto, representante del Partido del Buen Gobierno, respondió a una pregunta ciudadana relacionada con el funcionamiento del proceso de descentralización y la capacidad de gestión de gobiernos regionales y locales.

La consulta fue formulada por una ciudadana de la región Puno, quien preguntó qué reformas específicas impulsaría para que la descentralización funcione sin aumentar el gasto ineficiente ni la corrupción.

“¿Qué reforma específica impulsará para que la descentralización realmente funcione y los gobiernos regionales y locales tengan capacidad de gestión sin aumentar el gasto ineficiente y la corrupción?”, planteó la ciudadana durante el bloque.

Nieto señala que descentralización permitió expansión de la corrupción

En su respuesta, Jorge Nieto indicó que el actual modelo de regionalización presenta problemas estructurales que deben ser evaluados.

“Tenemos un problema severo con la regionalización”, afirmó al iniciar su intervención.

Asimismo, sostuvo que el proceso de descentralización ha tenido resultados negativos en algunos niveles de gobierno.

“Muchas veces hemos democratizado la corrupción, tanto a nivel regional como a nivel de las alcaldías provinciales y distritales”, expresó durante su exposición.

El candidato enfatizó que la solución pasa por analizar los errores cometidos en la implementación del sistema.

“Necesitamos hacer una revisión de aquello que hemos hecho mal”, sostuvo.

Propone fortalecer distritos y ampliar participación ciudadana

Durante su intervención, Nieto señaló que el objetivo de la reforma no debe ser recentralizar el poder en Lima, sino fortalecer los niveles más cercanos a la ciudadanía.

“No con el objetivo de reconcentrar el poder en Lima, con el objetivo de democratizar aún más el proceso de regionalización”, afirmó.

Asimismo, planteó la necesidad de fortalecer a los gobiernos distritales y a las comunidades locales.

“Necesitamos impulsar fuertemente la democratización del proceso de regionalización… y dotarlas de los recursos necesarios para que esto pueda ser implementado”, indicó.

El candidato también sostuvo que el centralismo se reproduce dentro de las propias regiones.

“Entre las capitales de las regiones y las provincias se repite la relación que hay entre Lima y las capitales de las regiones”, señaló al explicar la desigualdad territorial existente.

Descentralización fue uno de los temas abordados en preguntas ciudadanas

El bloque de preguntas ciudadanas del tercer día del debate incluyó temas relacionados con gestión pública y desarrollo regional, considerados clave para mejorar la eficiencia del Estado.

Las intervenciones de los candidatos en este segmento se centraron en propuestas orientadas a fortalecer la gobernanza territorial y reducir brechas entre regiones.