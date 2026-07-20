El presidente del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, cuestionó el incremento del gasto del Congreso en planillas y calificó de “insostenible” el sistema de bonos que reciben los trabajadores del Parlamento.

Sus declaraciones se producen tras el informe de “Punto Final” que reveló que el presupuesto para personal pasó de S/402 millones en 2021 a S/906 millones en 2025.

En entrevista en Latina, Jorge Nieto señaló que su bancada considera necesaria una revisión integral del presupuesto y de la estructura de personal del Congreso . Afirmó que el crecimiento sostenido de estos gastos requiere una reingeniería y una evaluación de la escala salarial en el Estado para reducir las desigualdades entre los distintos regímenes laborales.

Asimismo, sostuvo que el problema no es solo la existencia de beneficios, sino los privilegios que generan. En ese sentido, anunció que los congresistas de su partido que residan en Lima y Callao renunciarán al bono de instalación, al considerar que no necesitan ese beneficio.

En el plano político, el excandidato presidencial indicó que propuso a la presidenta electa, Keiko Fujimori, que su agrupación no integre ni presida las Mesas Directivas del Congreso para contribuir al equilibrio de poderes.

También afirmó que su partido mantiene conversaciones con diversas fuerzas políticas de cara a la elección de las directivas del Senado y la Cámara de Diputados.

Nieto señaló que el Partido del Buen Gobierno apuesta por el diálogo y por superar la polarización política, aunque reconoció que esa postura ha generado cuestionamientos de otros sectores. A su juicio, el país necesita acuerdos para avanzar en las principales reformas.

Finalmente, se pronunció sobre la situación del expresidente Pedro Castillo y consideró que debería afrontar los procesos judiciales en libertad, al sostener que existe un sector de la población que se siente representado por su figura y que ese respaldo no debe ser ignorado.