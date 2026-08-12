Tres efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) figuran entre los investigados por integrar presuntamente una banda dedicada a adulterar el saldo de las tarjetas utilizadas para ingresar a la Línea 1 del Metro de Lima.

Los agentes fueron identificados por el Ministerio Público como Wilson Aguirre, Kelvin Paredes y Dalin Núñez. Según la tesis fiscal, los tres habrían cumplido un papel dentro de la presunta organización brindando seguridad y alertando a sus integrantes ante posibles operativos.

La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro (Quinto Despacho) consiguió una orden de detención preliminar judicial contra un total de 13 investigados por el presunto delito de fraude informático.

¿Cuál habría sido el papel de los tres policías?

De acuerdo con las indagaciones fiscales, los efectivos policiales presuntamente se encargaban de proporcionar seguridad a los miembros de la red.

Además, habrían utilizado su posición para advertirles sobre eventuales operativos, según la información difundida por el Ministerio Público.

La participación y responsabilidad individual de los tres policías deberá ser determinada durante la investigación. La detención preliminar es una medida judicial y no constituye una declaración de culpabilidad.

Adulteraban tarjetas con saldos de hasta S/ 900, según Fiscalía

La Fiscalía sostiene que la presunta banda habría comenzado a operar en marzo de 2026 y contaba con integrantes que desempeñaban diferentes funciones.

Entre sus actividades se encontraba el presunto uso de programas informáticos y tecnología NFC para incrementar irregularmente el saldo disponible en las tarjetas de la Línea 1.

Según las investigaciones, las tarjetas eran modificadas para registrar saldos de S/ 300, S/ 600 y hasta S/ 900. Posteriormente, habrían sido utilizadas para generar ganancias ilícitas en diversas estaciones del servicio ferroviario.

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Incautan más de 1,280 tarjetas

El operativo contempla también el allanamiento con descerraje de cinco inmuebles ubicados en El Agustino, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo.

Las diligencias se desarrollan conjuntamente con la Dirección de Cibercrimen de la Policía Nacional del Perú.

Durante las intervenciones, las autoridades reportaron la incautación de laptops, dispositivos electrónicos y más de 1,280 tarjetas que tendrían sus saldos incrementados irregularmente.

Los elementos incautados serán sometidos a las diligencias correspondientes para determinar cómo funcionaba la presunta red y establecer el grado de participación de cada investigado.