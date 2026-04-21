En medio de fuertes cuestionamientos a la decisión del presidente José María Balcázar de postergar la compra de aviones F-16 Block 70 a Estados Unidos, Jorge Nieto respaldó la medida e instó al Ejecutivo a mantenerla pese a las presiones de diversos sectores políticos e institucionales.

El pasado 17 de abril, el mandatario anunció su decisión de suspender temporalmente esta adquisición, iniciada durante la gestión de José Jerí, al señalar que su gobierno es transitorio y que concretarla supondría un elevado costo para el país.

Nieto respaldó la decisión y, a través de una publicación en su cuenta de X, envió un mensaje dirigido a la Presidencia de la República, exhortando a la institución a pensar en el país y a no sucumbir ante el “miedo o chantaje”.

“Presidente, resista. Ninguna decisión por miedo o por chantaje es buena. Queremos buenas relaciones con todos, pero no a costa de decisiones estratégicas para el Estado peruano, que debe tomar el próximo gobierno. Usted ha hecho bien en postergarla. Piense en el Perú”, escribió el exministro de Defensa.

@presidenciaperu, resista. Ninguna decisión por miedo o por chantaje es buena. Queremos buenas relaciones con todos, pero no a costa de decisiones estratégicas para el estado peruano, que debe tomar el próximo gobierno. Usted ha hecho bien en postergarla. Piense en el Perú. — Jorge Nieto Montesinos (@JorgeNietoMon) April 20, 2026

Comisión de Defensa citó el 27 de abril al premier, titular del Mindef y al canciller para responder por compra de aviones F-16

El último viernes, José María Balcázar, presidente de la República, anunció su decisión de suspender la firma del contrato para la adquisición de 24 aviones de combate F-16 Block 70 a la empresa estadounidense Lockheed Martin, valorizado en aproximadamente 3 500 millones de dólares.

Balcázar señaló para RPP que prefiere que la adquisición sea concretada por el próximo Gobierno, al considerar que contará con la legitimidad necesaria para tomar esa decisión. Asimismo, señaló que la compra “no es una cosa que para nosotros es prioritaria”.

La decisión ha generado diversas reacciones en el escenario político. Desde el Congreso, Karol Paredes, presidenta de la Comisión de Defensa, sostuvo a dicho medio que su grupo de trabajo citará para el 27 de abril al ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, a fin de que responda por la suspensión de la compra; además, indicó que se evalúa convocar también al canciller Hugo de Zela.

“Nosotros vamos a citar al ministro de Defensa, para el lunes 27, y también estamos evaluando [citar] al ministro de Relaciones Exteriores”, refirió.

“De todas maneras, nosotros vamos a estar atentos al informe que ellos nos puedan brindar el lunes 27 en la sesión de la Comisión de Defensa. Este es un tema que a todos nos interesa conocer y además también sobre ello poder tomar algunas decisiones en términos legislativos, porque el tema de la seguridad para nosotros es fundamental, pero tiene que haber la transparencia del caso en todo el proceso”, agregó.

Paredes envió oficios al presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo; al canciller Hugo de Zela; y al ministro de Defensa, Carlos Díaz, convocándolos a su grupo de trabajo para el lunes 27 de abril, a fin de que respondan por la “situación actual” de dichas negociaciones.

#ATENCION Comisión de Defensa del congreso cita al Premier y a los ministros de Defensa y RREE para el 27 de abril a fin de explicar la postergación de la compra de aviones F 16 a USA pic.twitter.com/8Dm6KWVHnQ — Carlos Villarreal (@KikesitoVH) April 20, 2026