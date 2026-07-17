El excandidato presidencial Jorge Nieto Montesinos considera que el partido Fuerza Popular (FP) de la presidenta Keiko Fujimori, no debería tener presencia en las mesas directivas del Congreso Bicameral, esto para recuperar el equilibrio y tener el control.

En entrevista con Correo, el líder del Buen Gobierno (BG) aseguró que la bancada de su partido no será una oposición petardista, sino una posición leal a Perú.

Jorge Nieto Montesinos, líder del Buen Gobierno, asegura que serán una oposición no petardista. Foto: César Bueno/@PHOTO.GEC

¿Propuso un indulto para Pedro Castillo a la presidenta Keiko Fujimori?

Yo no he hablado nunca de indulto. Textualmente lo que he dicho es, le he sugerido a la señora presidenta que considere dentro de la ley y la Constitución, la posibilidad de darle libertad al señor Castillo para que enfrente sus juicios desde su casa. Literalmente es lo que he dicho, ¿por qué lo hago? Aquí el tema importante es que el país está partido en dos. Hay una mitad de un lado y una mitad del otro, la otra mitad que ha sido derrotada en la elección reciente es una mitad que tiene una acumulación de agravios y que además tiene una situación económica y social muy difícil.

El Perú necesita dialogar, necesitamos cancelar una etapa de polarización improductiva en donde los actores políticos se pelean aquí arriba frente a las cámaras con intensidad, pero por abajo se ponen de acuerdo. Los sectores que han votado en contra de la señora Fujimori han ganado y perdido varias de las elecciones pasadas, pero han perdido todas, porque su situación sigue siendo la misma. No hay mejor fotografía que del fracaso nuestro como país que esa repetición de un país partido en dos, en donde hay un sector integrado a la vida económica, al mundo, a las exportaciones, que voten una dirección y hay un sector que está excluido, distanciado, discriminado de esa prosperidad, que vota en otra dirección.

Castillo no aplica para el indulto ni para la gracia, ¿usted sugiere que cumpla condena o la prisión preventiva en casa?

Si la señora presidenta tiene la voluntad y entiende la necesidad de que el país se reconcilie y que esas dos mitades que son largas y que están a lo largo de décadas confrontadas encuentren una forma de solución, entonces estudiará el tema jurídico legal. Yo no soy un especialista en materia judicial, ni jurídica ni legal, pero me imagino que hay rutas para poder resolver ese diálogo con la otra mitad. Queramos o no, nos guste o no, nos parece un desastre o no su gobierno, nos parezca que no haya tenido un comportamiento adecuado, nos parece que haya tenido un comportamiento golpista en la intervención que tuvo el 7 de diciembre. Sin embargo, él expresa y la otra mitad se siente expresada por él. La pregunta que tenemos que hacernos es si miramos el drama nacional con una mirada de Estado es la siguiente, ¿queremos dialogar con esa otra mitad o no queremos dialogar con esa otra mitad

Ante una eventual fuga, ¿no se haría responsable al gobierno?

Todo se resuelve, todo tiene formas y condiciones de funcionamiento. Es un asunto de voluntad política. Si uno lo quiere hacer, lo hace. Si uno no lo quiere hacer, no lo hace. Si uno entiende la importancia de darle gestos simbólicos y políticos a esa otra mitad del país, tiene que hacer lo necesario. Pero no podemos seguir en esta confrontación fratricida durante ya tres décadas.

Tenemos que cancelar eso y la única forma de cancelar eso es diciendo aquellas cosas que nadie se atreve a decir y proponer salidas que nadie se atreve a proponer. Si seguimos abriendo las mismas puertas, vamos a llegar a los mismos cuartos. Necesitamos abrir puertas distintas.

Jorge Nieto descarta haber sugerido un indulto para el expresidente Pedro Castillo. (Foto: Andina)

¿Hasta qué punto Keiko Fujimori puede abrir un Gabinete? ¿Puede incluir a la izquierda y a los denominados caviares?

No somos un país europeo. Eso está fuera de fuera de toda posibilidad. En las elecciones del 2006 en México, el ganador gana por 0.5% Felipe Calderón. El perdedor, Andrés Manuel López Obrador denuncia fraude, toma la ciudad, se instala vivir en una carpa en el centro de la ciudad de México, en el Paseo de la Reforma y se produce una confrontación de meses. Nunca hubo el intento de un lado o del otro de dar un paso en la dirección de la conversación ¿Cuál fue el resultado? Estamos hablando 2006, estamos en el 2026. La confrontación ha seguido. Ocurrió un crecimiento enorme de los carteles de la criminalidad ¿Eso queremos para el Perú?

¿Sería un error que Keiko coloque en su Gabinete solo a su gente?

Lo importante no son los nombres, sino la orientación general, ¿qué es una decisión de un gabinete para un presidente? Primero, es una agenda. Si yo coloco en el Ministerio de Justicia a una persona sensible y respetuosa de los derechos humanos, que entiende la importancia de producir acercamientos con las víctimas de la acción de las fuerzas del orden en los últimos años, estoy dando una señal y esa persona va a actuar en consecuencia. Lo segundo es que el Gabinete es un sistema de alianzas. Eso tiene límites políticos, dadas las culturas políticas de los países.

En el Perú, cada vez que hemos tenido un gobierno de un color y un Congreso de otro color, hemos terminado siempre en crisis constitucional.

Por tanto, nuestra tradición es otra, es la cultura política a la que estamos acostumbrados. El diálogo se nos da poco, lo que se nos da con facilidad es el grito y la confrontación. Hay que salir de eso.

Carlos Espá está voceado para ser canciller, ¿cumpliría el perfil cuando hay diplomáticos de carrera?

Yo soy de los que piensa que el cargo de ministro es un cargo político y se necesitan políticos al mando de las de los ministerios. No desprecio para nada el trabajo profesional de los diplomáticos en este caso, pero hay diplomáticos que son políticos y en cambio lo puede usted mirar en el pasado reciente, hemos tenido excelentes funcionarios diplomáticos de la Cancillería que han sido un fracaso como ministros, porque no depende de la actividad profesional, depende de la capacidad política que tenga el funcionario, en este caso diplomático, o para efectos militares.

Jorge Nieto sobre la posibilidad de Carlos Espá como canciller: "Soy de los que piensa que el cargo de ministro es un cargo político". (Foto: GEC)

¿Cuál sería el perfil del ministro? ¿Podría ser alguien de la Policía?

Estoy de acuerdo con que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa lo ocupen miembros de las Fuerzas Armadas, salvo que tengan una habilidad política que vaya más allá del conocimiento profesional específico de policía o de militar. Se requiere en el caso del Ministerio de Interior necesitamos hacer una reforma. La reforma para mí del Estado no es una cosa administrativa, es cambiar el sentido de las instituciones, darle una nueva vida, un nuevo flujo. En el caso del Ministerio del Interior, en la práctica se han convertido en el Ministerio de la Policía, pero se supone que es el Ministerio del Gobierno Interior, por eso se llama Ministerio del Interior, porque es del gobierno interior. Entonces, si el Estado le dice a la población “El Gobierno Interior es mi relación con la sociedad a través de la Policía”, el mensaje es muy malo. Necesitamos políticos y fortalecer la rama política del Ministerio del Interior para que haya, por ejemplo, política de prevención de conflicto, de modo que el político esté cubriendo el territorio nacional con funcionarios del Ministerio del Interior, sabiendo qué conflictos están por ocurrir o van a evolucionar en la dirección de conflictos aviones para anticiparnos a ellos.

¿Qué le ha propuesto a Keiko Fujimori para reformar la Policía?

Nosotros le hemos explicado las razones por las cuales dijimos lo que dijimos en nuestro plan de gobierno. Se las hemos puesto de modo coloquial como es una conversación, pero sí, claro, le hemos dicho incluso que yo no vería mal que hubiera misiones extranjeras de países que tienen policías funcionando con probidad y con eficacia, que nos vengan a ayudar a reorganizar la Policía Nacional. Lo hicimos en el Perú a comienzo del siglo XX, tanto con la Policía como con las fuerzas armadas. Hubo misiones de países que nos ayudaron a organizar, en ese caso ahora sería a reorganizar nuestro trabajo, pero como estamos no podemos seguir.

¿Desde el Congreso se puede impulsar alguna reforma?

Nuestra gente está elaborando en este momento el plan de gobierno para convertirlo en propuestas legislativas y luego viene la conversación con otros partidos políticos, con otras fuerzas, de modo que no solamente sea una propuesta, sino que sea una propuesta viable porque en el Congreso la aritmética de los votos es la que manda. Entonces, estamos iniciando ese camino.

¿Qué tipo de oposición serán en el Congreso?

Vamos a ser una oposición leal al Perú. La frase, si usted quiere, viene de la del sistema británico de funcionamiento parlamentario. Oposición leal a su majestad, dicen ellos, entendiendo que la monarquía y sus reyes como la continuidad del Estado inglés, pero en nuestro caso no tenemos pues monarquías, felizmente. Nosotros vamos a ser una posición leal al Perú, no vamos a ser una oposición petardista, vamos a razonar las cosas y los problemas y vamos a tratar de encontrar salidas y soluciones las mejores para nuestra población.

Jorge Nieto, líder del Partido del Buen Gobierno, declaró a la prensa luego de reunirse con la Presidenta electa, Keiko Fujimori. (Fotos: Jesús Saucedo /@photo.gec)

¿El Congreso debería darle una tregua a Keiko Fujimori de 100 días o seis meses?

Como me dijeron algunos, ellos no van a tener luna de miel, esa es la realidad y menos la van a tener teniendo ad portas el Niño Costero que está ya actuando entre nosotros. Hoy día hay una crisis en la pesca. Eso significa miles de familias de pescadores artesanales que se están quedando sin el producto que les da sustento. Eso es crisis económica, es crisis social y puede convertirse en un foco de conflicto más adelante. Se anuncian sequías en el sur e inundaciones en el norte, pero además de dimensiones colosales. Ella tiene que empezar a trabajar, yo no diría desde el primer minuto, desde ayer.

Tomando el antecedente de lo que pasó con Castillo, ¿el Congreso no debería darle esa tregua los primeros días?

Todo el apoyo que ella necesite para el Niño Costero que es la crisis que viene, tiene que serle otorgado. De hecho, fue parte de la conversación. Toda la primera parte de la conversación estuvo dedicada al tema del Niño Costero y dado que ella sabía que yo había estado a cargo del fenómeno, este, pues le hice una breve exposición de nuestra actividad, entonces de las acciones y al mismo tiempo le sugerí cosas para su comportamiento frente a la situación. Cada vez que ella requiera de un consejo para enfrentar la situación y crea que yo pueda dárselo, estaremos dispuestos.

¿El Buen Gobierno le dará esa tregua?

Todo lo que sea necesario para enfrentar el Fenómeno del Niño Costero.

¿Quiénes son los voceros para senadores y diputados del Buen Gobierno?

Tenemos a Flavio Figallo y a Óscar Reto.

¿Con quiénes ha conversado con miras a la Mesa Directiva?

Hemos conversado tanto con Roberto Sánchez y otros líderes de Juntos por el Perú, como con el señor Rafael López Aliaga, con ambos lados del espectro político. Nosotros creemos que se necesita componer unas mesas directivas que estén en manos de la oposición para que el Perú recupere dos cosas. Uno, el equilibrio de poderes que lo hemos perdido resultado de la acción del Congreso anterior que ha roto finalmente el equilibrio de poderes en el país. Y, en segundo lugar, necesitamos un Congreso que tenga capacidad efectiva de control sobre el Ejecutivo. Por tanto, necesitamos un Mesa Directiva del Congreso en manos de la oposición y se lo hemos dicho a la señora Fujimori, eso le conviene al Perú y le conviene a su gobierno. Si pensamos en el mediano, en el largo plazo, pueden ver eso. Le conviene al Perú y le conviene a su gobierno y vamos a trabajar en esa dirección.

¿Sería un riesgo que Fuerza Popular tengan el poder del Senado y la Cámara de Diputados?

Creo que deben estar a cargo de las fuerzas de oposición.

¿Descarta que el Buen Gobierno vaya en una lista multipartidaria con FP?

Nosotros pensamos que la institución debe ser un Congreso cuyas mesas directivas estén en manos de la oposición. Eso es bueno para el Perú y es bueno para el gobierno de la señora Fujimori.

Flavio Figallo es senador electo por el partido del Buen Gobierno. (Foto:GEC)

En campaña dijo que Juntos por el Perú tenía fundadores del Movadef ¿Ve factible que su bancada en el Congreso vaya en una lista con ellos?

Yo dije eso, pero dije varias cosas más, como que “no me siento cómodo en una alianza así”. Dije también que, si los miembros de esa organización tienen derecho a votar y ser elegidos, pues son parte del juego parlamentario. En el Congreso lo que manda es la aritmética de los votos.

¿Está bien aliarse con personas como ellos por el equilibrio de poderes?

No es poca cosa la necesidad de que el Perú restaure el equilibrio de poderes, por un lado, pero por otro lado no tendrán condiciones de conducción de cualquier tipo de acuerdo. En nuestro caso no se trata de una alianza, se trata de un acuerdo de punto fijo. Queremos lograr esto para que la situación política del país sea más viable y fortalezcamos la gobernabilidad. Por tanto, no se trata de un acuerdo de punto fijo para generar boicots o petardismo contra la gobernabilidad del país. De ninguna manera. Se trata de un acuerdo de punto fijo para lograr de equilibrio de poderes y capacidad de control efectiva sobre el gobierno y sus posibles derivaciones en un sentido inconveniente para el país.

¿Al Buen Gobierno le interesaría presidir estas mesas directivas o solo quieren ir en las listas?

Nosotros hemos planteado la voluntad nuestra de presidir una de las dos mesas directivas.

¿Le han planteado esta posibilidad a Juntos por el Perú?

A cuanto hemos conversado.

¿Cuál fue la respuesta?

La respuesta la ha dado uno de los líderes del bloque de izquierda. Nos ha dicho en público que ellos ya tienen un acuerdo y que nosotros o lo tomamos o lo dejamos, pero esa respuesta, yo creo que es resultado de la pasión. Esto no es reflexivo, no es una buena manera y no es una manera democrática de tratar el vínculo con otros partidos políticos. Yo espero que reflexione.

¿Existe la posibilidad de que su bancada vicie el voto o lo deje en blanco?

Todo cabe en la aritmética parlamentaria. Por eso es importante lograr acuerdos. Nosotros estamos dispuestos a lograr acuerdos que le den gobernabilidad al país, estabilidad y gobernabilidad, que le den capacidad de equilibrio de poderes, que le den capacidad de controlaría sobre los caminos equivocados que puedan eventualmente tomarse. Estamos dispuestos a eso.

Pero por el equilibrio de poderes, ¿sí podría ir en una lista con Fuerza Popular, Renovación Popular, ¿siempre y cuando FP ceda a las presidencias de esas mesas directivas?

Creo que al gobierno no le conviene tener presencia en las mesas directivas del Congreso en este momento.

Creo que el país necesita tener un Congreso con capacidad de contraloría efectiva sobre el gobierno. Eso es lo que está esperando buena parte del país. Necesitamos dialogar, escucharnos, entendernos y eso supone medidas concretas a nivel de legislativo. Si no, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados.

Jorge Nieto ha tenido conversaciones con el Buen Gobierno. Fotos: Diana Marcelo/@photo.gec

¿Por qué el Buen Gobierno por qué no tiene candidato a la alcaldía de Lima?

Tenemos candidatos, pero están peleando su inscripción. Recuerde que los sistemas electrónicos del Jurado Nacional de Elecciones y el propio sistema pagalo.pe se cayeron unas horas en el momento del registro y inscripción. Estamos peleando para que nos habiliten ese tiempo con el cual todas nuestras listas se inscribirían. Estamos en apelaciones.

Si el resultado es favorable, ¿no perderían la inscripción?

Ni si fuera desfavorable. Son dos cosas distintas. La jurisprudencia del JNE dice que se empieza a participar cuando se realicen las elecciones internas. Eso es lo que ha dicho hasta ahora. No veo por qué lo vaya a tener que cambiar. Sobre la modificación que hizo el fujimorismo y sus aliados en el Congreso, con la cantidad de número de candidaturas, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha dicho que verá si lo aplica o no.

El JNE resolvió aceptar la inscripción como candidato a teniente alcalde a Rafael López Aliaga, ¿se ha creado un mal precedente?

Creo que no es un buen precedente. Yo tuve una reunión la noche en la que se produjo ese fallo y yo no estaba directamente al tanto de lo que había fallado. No había tenido tiempo de mirar este, pero esa noche tuve una reunión con el señor López Aliaga que llegó muy contento a nuestra reunión porque había tenido fallo y me contó un poco la naturaleza del fallo y yo le dije, “no me parece lo mejor”. No quise, digamos, enturbiar su alegría, pero dije, no me parece lo mejor. Pero me parece que se abre una puerta muy muy peligrosa. Se abre una puerta que No es conveniente. Por alguna razón la Constitución, la ley dice que el mandato es irrenunciable. Se abre una puerta riesgosísima. Creo que no es un buen precedente, porque me parece que se abre una puerta muy peligrosa.