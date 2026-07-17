Retorna el fútbol peruano en la Liga 1 con el inicio del Torneo Clausura 2026 luego de la paralización por la Copa Mundial del Fútbol.

Atlético Grau se ha preparado de tal forma que quiere retomar la senda de los triunfos y ahora con sus refuerzos lograr los objetivos trazados.

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PREPARADOS

Mañana desde las 3:30 p.m. los dirigidos por el técnico argentino Gerardo Ameli harán su debut en este torneo, recibiendo al UTC de Cajamarca en el estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo de La Matanza.

El equipo se ha preparado bien para darle un giro de 360 grados en busca de revertir la precaria situación del apertura. Para este encuentro no podrá contar con Ignacio Tapia, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Listos para saltar a la cancha estarán Patricio Álvarez; Diego Rodríguez, Rodrigo Tapia, G.Alfaro, Elsar Rodas; Paulo De la Cruz, Rafael Guarderas, Luis Benítez, Aldair Vásquez, Henri Espinoza y Adrián Fernández.

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EL RIVAL

UTC viene de tener una exitosa participación en la Copa Caliente de la Copa, donde clasificó a los Cuartos de Final en su serie al vencer al ADA de Jaén.

En la próxima ronda de esta copa, los cajamarquinos enfrentarán al Alianza Atlético. Pero, de momento, está enfocado para lo que será el choque de visita frente al Grau, que marcará el debut en el Torneo Clausura.

Cristian Paulucci, entrenador de UTC, dejó en claro cuáles serán los principales objetivos de su gestión y asumió el desafío con entusiasmo y convencido de que el conjunto cajamarquino tiene las condiciones para volver a ocupar un lugar importante en el fútbol peruano.

De no mediar inconveniente, el técnico enviará al campo de juego ante los albos a Barrios; Duarte, Ganoza, Saldaña, Garro, Paredes, Cantt, Lliuya, Arroyo, Camacho y Muñoz.