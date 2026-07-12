Sueño cumplido. Para Adriel Alexandro Vilela Herrera es un orgullo vestir la casaquilla alba, aquella que siempre fue su ilusión llevarla en su pecho y con la cual debutó en la categoría Sub 16 en el Torneo Nacional Juvenil.

El central albo señaló que “G rau para mí es un sentimiento, me siento orgulloso de pertenecer, donde todos los piuranos quieren llegar. Estoy seguro de no defraudar la oportunidad de estar acá, me esforzaré al máximo por hacerlo grande en mi categoría” .

Alexandro es admirador de Paolo Guerrero y Lionel Messi, espera terminar sus estudios y optar por convertirse en un profesional en el fútbol y llegar a ser parte de un equipo nacional.

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“Yo les digo a los jóvenes que luchen por sus sueños. No es fácil, siempre hay trabas en el camino, solo hay que saber superarlas y aprender lo bueno de ellas. A la afición alba, pues que nos tengan paciencia, esto recién empieza. Vamos Grau ”, sentenció.

Su padre Junior cuenta que, “empezó desde muy niño a la edad de 6 años y su sueño era llegar a ser parte del equipo Atlético Grau. Soñaba que algún día iba a jugar en el equipo de sus amores, y vaya que lo consiguió a base de esfuerzo y perseverancia”.

Más adelante nos explica, “empezó en la academia Cautivo de Chiclayito, reforzó a San Martín de Piura formó parte de la academia New Boys y finalmente ancló en la Academia San Antonio. Recuerdo que luego de un duro encuentro entre este club y Atlético Grau, éste último decide hacerlo parte de sus filas”.

De eso han transcurrido dos años, “antes de llegar a la titularidad, tuvo que pasar una dura prueba de rendimiento y después de tanta entrega y sacrificio ahora ya es parte del equipo emblema de Piura”.